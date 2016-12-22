Депутаты Омской области повысили зарплаты своим помощникам

Сегодня, 22 декабря на пленарном заседании Заксобрания депутаты проголосовали за увеличение оплаты труда своим помощникам.

С 1 февраля 2017 года фонд оплаты труда помощников депутатов Законодательного Собрания Омской области увеличится почти на 30 процентов. Эти средства перераспределят с депутатских расходов.

Планируется сократить оплату труда каждого парламентария на постоянной основе на 10 тысяч рублей. В итоге помощникам достанется по 45 тысяч рублей в месяц. При этом у каждого депутата может быть по закону не больше 5 помощников на оплачиваемой основе.

Владимир Варнавский, спикер Заксобрания Омской области:

— Сегодня фонд оплаты труда помощников таков, что если разделить его на пятерых, то зарплата каждого будет меньше минимального размера оплаты труда, который установлен со следующего года. А мы не можем платить меньше минимального размера оплаты труда.