Депутаты Омской области повысили зарплаты своим помощникам
Средства перераспределят с расходов парламентариев.
Средства перераспределят с расходов парламентариев.
Сегодня, 22 декабря на пленарном заседании Заксобрания депутаты проголосовали за увеличение оплаты труда своим помощникам.
С 1 февраля 2017 года фонд оплаты труда помощников депутатов Законодательного Собрания Омской области увеличится почти на 30 процентов. Эти средства перераспределят с депутатских расходов.
Планируется сократить оплату труда каждого парламентария на постоянной основе на 10 тысяч рублей. В итоге помощникам достанется по 45 тысяч рублей в месяц. При этом у каждого депутата может быть по закону не больше 5 помощников на оплачиваемой основе.
Владимир Варнавский, спикер Заксобрания Омской области:
— Сегодня фонд оплаты труда помощников таков, что если разделить его на пятерых, то зарплата каждого будет меньше минимального размера оплаты труда, который установлен со следующего года. А мы не можем платить меньше минимального размера оплаты труда.
Отметим, что сейчас депутатов на постоянной основе в областном парламенте всего шесть: спикер Владимир Варнавский и его зам Александр Артемов, коммунист Андрей Алехин, справедливоросска Наталья Иванова, единоросс Павел Коренной и