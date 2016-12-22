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15:08 (мск), источник: Om1.ru

Депутаты Омской области повысили зарплаты своим помощникам

Средства перераспределят с расходов парламентариев.

Сегодня, 22 декабря на пленарном заседании Заксобрания депутаты проголосовали за увеличение оплаты труда своим помощникам.

С 1 февраля 2017 года фонд оплаты труда помощников депутатов Законодательного Собрания Омской области увеличится почти на 30 процентов. Эти средства перераспределят с депутатских расходов.

Планируется сократить оплату труда каждого парламентария на постоянной основе на 10 тысяч рублей. В итоге помощникам достанется по 45 тысяч рублей в месяц. При этом у каждого депутата может быть по закону не больше 5 помощников на оплачиваемой основе.

Владимир Варнавский, спикер Заксобрания Омской области:

— Сегодня фонд оплаты труда помощников таков, что если разделить его на пятерых, то зарплата каждого будет меньше минимального размера оплаты труда, который установлен со следующего года. А мы не можем платить меньше минимального размера оплаты труда.

Отметим, что сейчас депутатов на постоянной основе в областном парламенте всего шесть: спикер Владимир Варнавский и его зам Александр Артемов, коммунист Андрей Алехин, справедливоросска Наталья Иванова, единоросс Павел Коренной и либерал-демократ Антон Берендеев.

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