Рада исключила Савченко из постоянной делегации в ПАСЕ

За документ проголосовали 237 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Внесение изменений в действующее постановление предопределяется изменением обстоятельств, при которых оно было принято, когда Савченко на то время незаконно содержалась под стражей на территории РФ по безосновательным обвинениям, говорится в представлении к постановлению. Отмечается, что включение нардепа, в соответствии с упомянутым выше постановлением, в состав Постоянной делегации ВР в Парламентской Ассамблее Совета Европы дало ей иммунитет этой влиятельной международной парламентской организации, что в значительной степени способствовало освобождению Савченко и ее возвращению в Украину.

«Согласно документу, исключается пункт 2 указанного выше постановления, которым нардеп Савченко была избрана членом Постоянной делегации ВР в ПАСЕ внеквотно. Принятие документа не потребует дополнительных расходов из государственного и местных бюджетов Украины», — сказано в документе.

Напомним, 20 декабря Надежда Савченко была официально исключена из фракции «Батькивщина», соответствующее заявляние с трибуны Рады сделал спикер Андрей Парубий.