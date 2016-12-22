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15:42 (мск), источник: 112.ua

Рада приняла закон об амнистии-2016 с правками Порошенко

За соответствующий законопроект проголосовали 226 народных депутатов.

Верховная Рада Украины поддержала проект закона № 4255 «Об амнистии в 2016 году» в целом и с учетом предложений президента Украины. За соответствующий законопроект проголосовали 226 народных депутатов.

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Напомним, закон об амнистии, принятый Радой 7 июля, предусматривает амнистию для наиболее уязвимых категорий осужденных, в частности беременных, несовершеннолетних, инвалидов, пенсионеров, ветеранов войны и участников ликвидации аварии на ЧАЭС.

Кроме того, освобождаются от ответственности осужденные лица, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в АТО и получили статус участника боевых действий. Кроме того, предусмотрено, что от отбывания наказания на гауптвахте освобождаются военнослужащие, осужденные за преступления небольшой и средней тяжести, впервые осужденные за тяжкие преступления, если они на день вступления в силу закона отбыли не менее половины назначенного срока основного наказания.

В свою очередь 17 августа президент Украины Петр Порошенко ветировал закон об амнистии-2016. По мнению главы государства, данный закон необходимо согласовать с положениями Уголовного кодекса и закона «О применении амнистии в Украине».

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