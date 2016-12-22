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15:45 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Правительство Свердловской области установило рекорд

Скорострельности.

Источник: УралИнформБюро

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев официально завершил «шлифовку» региональной системы власти. 20 декабря 2016 года он подписал финальное распоряжение по уточнению структуры кабмина, а 22-го правительство провело первое послереформенное заседание. В неполном составе (отсутствовал первый вице-губернатор Владимир Тунгусов) и в рекордные сроки министры во главе с Куйвашевым продемонстрировали, как быстро могут приниматься решения.

28 вопросов повестки чиновники рассмотрели за 48 минут. С учетом того, что первые 10 минут были потрачены на доклады о выполнении поручений президента РФ, на каждый из остальных вопросов ушло в среднем по 85 секунд.

По итогам первого заседания «отшлифованного» правительства можно судить, что эти мероприятия окончательно превратились в машинку для легитимизации подписи губернатора под документами. Собственно, все обсуждение прошло в режиме: заслушали название постановления — перешли к следующему вопросу. Время от времени Е. Куйвашев строго спрашивал: «Вопросы есть?» — вопросов не было.

Станет ли обновленный кабмин эффективнее прежнего, покажет 2017 год. Пока же из существенных изменений одно: если раньше предновогоднее заседание обычно завершалось общением премьера с журналистами, в этот раз обошлись без подведения итогов.

26 декабря состоится пресс-конференция губернатора, который разом ответит и за себя, и за правительство. Впрочем, как сообщили «Уралинформбюро» источники, не исключено, что это заседание не последнее, и министрам придется еще встретиться за одним столом до Нового года.

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