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22 декабря, источник: Ежедневник.by

У Минской центральной таможни — новый начальник

Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько на должность начальника Минской центральной таможни назначил Валерия Романа.

Источник: Ежедневник.by

Валерий Роман работает в таможенных органах с 1993 г. Работал на разных должностях в Вороновской таможне, после — в Ошмянской и таможне «Минск-2». В 2011 г. стал начальником управления развития таможенной инфраструктуры Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, с 2015 по 2016 гг. возглавлял контрольно-ревизионный отдел ГТК.

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