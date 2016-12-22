У Минской центральной таможни — новый начальник

Валерий Роман работает в таможенных органах с 1993 г. Работал на разных должностях в Вороновской таможне, после — в Ошмянской и таможне «Минск-2». В 2011 г. стал начальником управления развития таможенной инфраструктуры Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, с 2015 по 2016 гг. возглавлял контрольно-ревизионный отдел ГТК.