У Минской центральной таможни — новый начальник
Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько на должность начальника Минской центральной таможни назначил Валерия Романа.
Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько на должность начальника Минской центральной таможни назначил Валерия Романа.
Валерий Роман работает в таможенных органах с 1993 г. Работал на разных должностях в Вороновской таможне, после — в Ошмянской и таможне «Минск-2». В 2011 г. стал начальником управления развития таможенной инфраструктуры Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, с 2015 по 2016 гг. возглавлял