Исключено: Найем не сможет возглавить Нацполицию

Он подчеркнул, что согласно требованиям конкурса, в отборе могут принять участие претенденты, имеющие полное юридическое образование (специалисты или магистры, но не бакалавры), стаж работы в области права не менее 7 лет после получения диплома и 5 лет управленческого стажа.

Также Захаров заявил, что требования достаточно жесткие и не все кандидаты, публично заявившие об участии в конкурсе, в частности, депутат Найем, им соответствуют.

«Он юристом не работал, он все время работал журналистом. Я был удивлен, что он будет подавать документы (на конкурс). Это фактически напрашиваться на то, что его документы вообще не будут рассматриваться. Ему сразу же откажут. Ну зачем так делать, я не понимаю. Для пиара, для скандала?», — сказал Захаров.

В то же время, он прогнозирует большое количество участников конкурса на пост главы Нацполиции.

Комиссия пока что провела 1 заседание и то не в полном составе.

Следующее заседание назначено на 18 января 2017 года.

Прием документов от претендентов на должность главы Нацполиции будет проводиться до 8 января 2017 года.

Как сообщал «Обозреватель», ранее Найем подтвердил, что хочет возглавить Нацполицию.