Исключено: Найем не сможет возглавить Нацполицию
Как оказалось, желания нардепа мало.
Как оказалось, желания нардепа мало.
Конкурсная комиссия исключает возможность назначения депутата Верховной Рады от Блока Петра Порошенко Мустафы Найема на должность главы Национальной полиции.
Об этом Українським Новинам сообщил член комиссии Евгений Захаров.
Он подчеркнул, что согласно требованиям конкурса, в отборе могут принять участие претенденты, имеющие полное юридическое образование (специалисты или магистры, но не бакалавры), стаж работы в области права не менее 7 лет после получения диплома и 5 лет управленческого стажа.
Также Захаров заявил, что требования достаточно жесткие и не все кандидаты, публично заявившие об участии в конкурсе, в частности, депутат Найем, им соответствуют.
«Он юристом не работал, он все время работал журналистом. Я был удивлен, что он будет подавать документы (на конкурс). Это фактически напрашиваться на то, что его документы вообще не будут рассматриваться. Ему сразу же откажут. Ну зачем так делать, я не понимаю. Для пиара, для скандала?», — сказал Захаров.
В то же время, он прогнозирует большое количество участников конкурса на пост главы Нацполиции.
Комиссия пока что провела 1 заседание и то не в полном составе.
Следующее заседание назначено на 18 января 2017 года.
Прием документов от претендентов на должность главы Нацполиции будет проводиться до 8 января 2017 года.
Как сообщал «Обозреватель», ранее Найем подтвердил, что хочет возглавить Нацполицию.