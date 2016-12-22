Назарбаев подписал закон об усилении мер по борьбе с терроризмом

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, предусматривающий усиление мер по борьбе с терроризмом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму”, направленный на усиление мер по противодействию экстремизму и терроризму», — говорится в сообщении на сайте Акорды.