Президент Казахстана подписал закон об обязательном медстраховании

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон об изменении сроков введения в Казахстане обязательного социального медицинского страхования, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования”, который направлен на изменение сроков введения обязательного социального медицинского страхования», — сообщает сайт Акорды.

Согласно закону, с 1 января 2017 года стартует уплата отчислений работодателями за своих работников, а сроки начала функционирования системы перенесены на полгода позже. Оказание гражданам медпомощи по страховке начнется с 2018 года. Текст закона публикуется в печати. Ранее сообщалось, что Фонд социального медицинского страхования возглавила Елена Бахмутова.