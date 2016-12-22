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16:24 (мск), источник: Properm.ru

Геннадий Тушнолобов об отставке правительства Прикамья: «Кто сказал, что распускают?»

Также глава правительства отметил, что встреча кабинета министров и губернатора прошла в хорошем тоне.

Источник: Properm.ru

Сегодня, 22 декабря, губернатор Пермского края Виктор Басаргин принял решение об отставке Правительства Пермского края. Соответствующая информация появилась на официальном сайте губернатора. Таким образом, в Прикамье стартовал «первый этап масштабной административной реформы». На встрече с членами Правительства глава региона выразил кабинету министров «искреннюю благодарность за работу», а также сообщил о новых приоритетах.

«Разработан Указ, в соответствии с которым Правительство региона будет возглавлять губернатор», — заявил Виктор Басаргин. «Административная реформа региональной исполнительной власти» соответствует обозначенной Владимиром Путиным стратегии, направленной на выполнение социальных обязательств и развитие экономики страны в новых условиях, озвученных им в ежегодном Послании, сообщается на сайте губернатора.

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Олег Подвинцев, политолог:

— С одной стороны, он начинает избирательную кампанию, под флагом обеспечения стабильности и представления тех результатов, которые он достиг за последние годы. С другой стороны, он производит полную перезагрузку руководства региона, показывая тем самым, что они плохо работали. Это представляет очень серьезное противоречие.

По словам политолога, во многом подобное решение Басаргин принял, чтобы «дать какой-то сигнал в Москву». Кроме того основные действия губернатора сейчас согласованы и связаны с теми «играми, которые происходят в столице вокруг выборов в Пермском крае».

Олег Подвинцев:

— Для него сейчас главное обеспечить поддержку со стороны Кремля и обеспечить санкцию президента на свое переизбрание. Причем твердую, а не такую, которая бы позволила другим претендентам попробовать поучаствовать в выборах. Главное сделать это, а потом уже думать об избирателях. Если изменения идут в политическом блоке — это можно объяснить технической подготовкой к кампании, недовольством какими-то результатами в этом направлении. Когда отправляют в отставку правительство — речь идет о более широких задачах.

Как сообщается на сайте губернатора Пермского края, основными целями административной реформы стали: укрепление региональной власти, повышение ответственности и эффективности работы чиновников, концентрация сил для решения актуальных задач социально-экономического развития. Среди других задач: уменьшение количества чиновников высшего ранга, увеличение функциональных обязанностей, наделение руководителей полномочиями, необходимыми для их эффективной работы, оптимизацию затрат на управленческий аппарат.

Глава правительства Геннадий Тушнолобов в разговоре с Properm.ru отметил, что заседание прошло в хорошем тоне. «Нас поздравили с Новым годом, сказали: «Спасибо за работу». На вопрос о роспуске правительства, Тушнолобов ответил: «Кто сказал, что распускают? Решение не принято и будет рассмотрено позже. Все работают в прежнем составе».

Как сообщает пресс-служба губернатора, до формирования нового состава Правительства действующим министрам поручено исполнять свои обязанности. Пост председателя Правительства в новой организационной структуре исполнительной власти отсутствует. В новом составе Правительство будет курировать практически все сферы деятельности ведомств, структур и управленческих блоков. Эти изменения потребуют серьезной корректировки нормативно-правовой базы.

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