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16:39 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов: «Закрепление людей на селе — наша задача»

(Казань, 22 декабря, «Татар-информ», Арсений Маврин). Население сельских районов Татарстана уменьшается: за несколько последних лет переселились в города и райцентры более 44 тыс. человек. Фактически это население двух небольших районов.

Такие данные на XI съезде Совета муниципальных образований РТ привел председатель республиканской ассоциации Минсагит Шакиров.

«Никто нам условия создавать не будет. Вопрос закрепления людей на селе — наша задача. А это — в первую очередь рабочие места. Зарплата и среда обитания», — отметил в свою очередь Президент Татарстана Рустам Минниханов. Более 30 республиканских программ, действующих на территории региона, направлены именно на создание благоприятных условий для жизни на селе, добавил он.

2,4 млн кв. м жилья будет построено в этом году в Татарстане. Значительная часть новых домов будет возведена в сельской местности. Будут построены 45 многофункциональных сельских клубов, 188 спортивных площадок, 60 фельдшерско-акушерских пунктов, 40 ветеринарных пунктов, 18 административно-жилых комплексов для участковых. Серьезная работа проделана по обеспечению населения качественной питьевой водой и газом, ремонтируются жилой фонд, школы и детсады, строятся дороги. Только в этом году общая сумма, выделенная на строительство и ремонт дорог и дорожно-транспортных объектов, исчисляется многими миллиардами рублей.

Уже несколько лет в Татарстане наблюдается положительная демографическая динамика. Население растет более чем на 10 тыс. человек в год. Но, сделал оговорку Президент РТ, прирост идет в первую очередь за счет больших городов и нескольких самых развитых районов. 33 муниципалитета числятся в отстающих.

«Надо создавать условия, чтобы люди закреплялись. Сейчас молодым семьям даже землю выделить на селе проблема. А ведь это — вопрос закрепления. Необходимо еще больше создавать возможностей для бизнеса», — подчеркнул Рустам Минниханов. Кроме того, парки, скверы и благоустройство набережных нужны не только крупным населенным пунктам. Стоит активнее подумать и над другими формами социальной поддержки сельчан, добавил он.

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