Рустам Минниханов: «Закрепление людей на селе — наша задача»

Такие данные на XI съезде Совета муниципальных образований РТ привел председатель республиканской ассоциации Минсагит Шакиров.

«Никто нам условия создавать не будет. Вопрос закрепления людей на селе — наша задача. А это — в первую очередь рабочие места. Зарплата и среда обитания», — отметил в свою очередь Президент Татарстана Рустам Минниханов. Более 30 республиканских программ, действующих на территории региона, направлены именно на создание благоприятных условий для жизни на селе, добавил он.

2,4 млн кв. м жилья будет построено в этом году в Татарстане. Значительная часть новых домов будет возведена в сельской местности. Будут построены 45 многофункциональных сельских клубов, 188 спортивных площадок, 60 фельдшерско-акушерских пунктов, 40 ветеринарных пунктов, 18 административно-жилых комплексов для участковых. Серьезная работа проделана по обеспечению населения качественной питьевой водой и газом, ремонтируются жилой фонд, школы и детсады, строятся дороги. Только в этом году общая сумма, выделенная на строительство и ремонт дорог и дорожно-транспортных объектов, исчисляется многими миллиардами рублей.

Уже несколько лет в Татарстане наблюдается положительная демографическая динамика. Население растет более чем на 10 тыс. человек в год. Но, сделал оговорку Президент РТ, прирост идет в первую очередь за счет больших городов и нескольких самых развитых районов. 33 муниципалитета числятся в отстающих.

«Надо создавать условия, чтобы люди закреплялись. Сейчас молодым семьям даже землю выделить на селе проблема. А ведь это — вопрос закрепления. Необходимо еще больше создавать возможностей для бизнеса», — подчеркнул Рустам Минниханов. Кроме того, парки, скверы и благоустройство набережных нужны не только крупным населенным пунктам. Стоит активнее подумать и над другими формами социальной поддержки сельчан, добавил он.