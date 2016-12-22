Министр транспорта в Воронеже: «Тариф по системе “Платон” вырастет вдвое в 2017 году»

Министр транспорта России Максим Соколов анонсировал увеличение тарифа по системе «Платон» в два раза в ходе визита в Воронежскую область в четверг, 22 декабря. Тариф вырастет с 1,53 до 3,06 рубля за 1 км в 2017 году.

По словам Соколова, подорожание проезда поможет создать равные условия для развития всех видов транспорта.

— Тарифы на железнодорожные и авиа- перевозки существуют, а автодороги до сих пор были бесплатными. Система «Платон» позволит создать равные условия для развития всех видов транспортных артерий. Также нововведение даст возможность перераспределить средства, полученные от коммерческих перевозок на федеральных трассах, в пользу развития региональных дорог. Дороги развиваются за счет бюджетных средств. Но по ним ездит не только личный транспорт, но и машины коммерческих предприятий, которые на этом зарабатывают. Один грузовик в 12 т наносит дорожному покрытию больше ущерба, чем 20−30 тыс. легковых автомобилей, — пояснил Максим Соколов.

По мнению министра, мера также позволит реализовать проекты строительства тоннелей и мостов с использованием государственно-частного партнерства.

— Эта система работала в тестовом режиме целый год, и тариф был снижен в два раза. Она отработала без сбоев, многие приобрели транспондеры, позволяющие каждый раз не покупать карточки. Тестовый режим заканчивается, пора переходить к новому тарифу. Будет это сделано сразу или постепенно — пока не решили, — добавил министр транспорта.

Тариф для большегрузов весом более 12 т по системе «Платон» введен с 15 ноября 2015 года. Изначально тариф планировался на уровне 3,73 рубля за 1 км, но из-за массовых акций протеста дальнобойщиков был снижен до 1,53 рубля.

Максим Соколов приехал в Воронежскую область на официальное открытие дороги в обход Рогачевки и Новой Усмани. Появление нового участка М4 «Дон» позволит избежать заторов, которые постоянно возникали в Новой Усмани. Соколов назвал новый участок одним из самых значимых в стране.