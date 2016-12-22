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16:32 (мск), источник: Publika.md

Николай Тимофти сожалеет о заявлениях о первом вице-председателе ДПМ Владе Плахотнюке

Президент Николай Тимофти сожалеет о заявлениях в адрес первого вице-председателя Демпартии Влада Плахотнюка.

Источник: AP 2016

Тимофти признался, что был под влиянием эмоций, когда говорил, что по приказу зампреда ДПМ на членов его семьи заводят уголовные дела. В интервью газете «Тимпул» он коснулся и ситуации с выдвижением Влада Плахотнюка на пост премьер-министра.

Николай Тимофти заявил, что на него оказывали давление. И что вскоре он убедился в лживости полученной информации. Действующий президент утверждает, что в заблуждение его ввел человек из близкого окружения. А позже он сам сказал Владу Плахотнюку, что был не прав. В конце мандата глава государства признал, что допустил и другие ошибки. В частности — не доверял главам государственных ведомств и не отстаивал свою точку зрения. По словам Тимофти, это позволило бы избежать ряда проблем, включая кризис в банковском секторе.

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