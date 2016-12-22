Путин наградил Андрея Мурова за вклад в обеспечение энергоснабжения Крыма

«За большой вклад в обеспечение энергоснабжения потребителей Крымского полуострова наградить орденом Александра Невского Мурова Андрея Евгеньевича», — говорится в документе.

Также орденом Дружбы награжден генеральный директор компании-субподрядчика при строительстве энергомоста «Рубеж-Ремстрой» Александр Некрасов. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены директор подразделения «Юг» компании «Рубеж-Ремстрой» Анатолий Бойцов, директор кубанского филиала ФСК Вадим Паков, генеральный директор МРСК Юга Борис Эбзеев.

В ноябре 2015 года Крым был полностью обесточен — из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. Строительство объектов энергомоста через Керченский пролив стало ключевым проектом в обеспечении электроэнергией крымчан. В декабре прошлого года были введены первые две нитки энергомоста из Краснодарского края мощностью до 400 МВт. Весной были введены еще две нитки мощностью до 400 МВт.

Как поясняют в ФСК, генеральным подрядчиком проекта энергомоста в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя выступил Центр инжиниринга и управления строительством ЕЭС, входящий в группу ФСК.

В рамках проекта энергомоста были построены две новые подстанции («Тамань» и «Кафа»), модернизированы и реконструированы пять действующих подстанций, возведены 800 км линий электропередачи классом напряжения 220−500 кВ. По дну пролива проложены четыре цепи энергомоста, общая протяженность подводной части составила 230 км.