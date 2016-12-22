Освобожден от должности прокурор Карагандинской области

«Приказом генерального прокурора от 07.12.2016 года Секишев Аскар Асанханович освобожден от занимаемой должности прокурора Карагандинской области по собственному желанию и зачислен в распоряжение Генеральной прокуратуры», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в установленный законом срок ему будет предложена должность с соблюдением требований законодательства. Напомним, 12 октября были освобождены от должностей несколько прокуроров Карагандинской области. Среди них первый заместитель прокурора Карагандинской области Рашид Дубаев, начальник управления по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса прокуратуры области Алмас Абдакасов и прокурор города Темиртау Биржан Шаулиев. Аскару Секишеву был объявлен выговор.

Ранее в Генеральную прокуратуру обратился гражданин Алпысбаев с жалобой на действия сотрудников прокуратуры Карагандинской области и допущенных ими нарушениях при осуществлении надзора по уголовным делам. При проведении проверки ведомством доводы заявителя подтвердились. Выявлены факты неправильной квалификации действий подозреваемых по ряду уголовных дел.