Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Вред красного мяса поставили под сомнение
Внук Сталина умер на улице
Анна Банщикова ждет третьего ребенка
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Как усмирить Трампа: избранного президента США назвали пешкой Китай назвал «незрелой» политику Дональда Трампа в отношении Тайваня
Проворная студентка-москвичка задержана за вывод 9 млрд рублей
Стало известно, что ждет пенсии в 2017 году
Уродливые морские твари напугали интернет (видео)
Скоропостижно умер актер Вячеслав Шалевич
В Европу перебрасывают тысячи танков: СМИ назвали причины
Взрыв у метро в Москве: дежурят медики и полиция
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
16В Берлине грузовик въехал в толпу людей
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
14События недели в фотографиях
17:01 (мск), источник: Tengrinews

Освобожден от должности прокурор Карагандинской области

Аскар Секишев зачислен в распоряжение Генеральной прокуратуры.

Источник: Tengrinews

Аскар Секишев освобожден от должности прокурора Карагандинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

«Приказом генерального прокурора от 07.12.2016 года Секишев Аскар Асанханович освобожден от занимаемой должности прокурора Карагандинской области по собственному желанию и зачислен в распоряжение Генеральной прокуратуры», — говорится в сообщении.

Читайте также
Жакип Асанов пообещал проблемы двум прокурорам

Сообщается, что в установленный законом срок ему будет предложена должность с соблюдением требований законодательства. Напомним, 12 октября были освобождены от должностей несколько прокуроров Карагандинской области. Среди них первый заместитель прокурора Карагандинской области Рашид Дубаев, начальник управления по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса прокуратуры области Алмас Абдакасов и прокурор города Темиртау Биржан Шаулиев. Аскару Секишеву был объявлен выговор.

Ранее в Генеральную прокуратуру обратился гражданин Алпысбаев с жалобой на действия сотрудников прокуратуры Карагандинской области и допущенных ими нарушениях при осуществлении надзора по уголовным делам. При проведении проверки ведомством доводы заявителя подтвердились. Выявлены факты неправильной квалификации действий подозреваемых по ряду уголовных дел.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Погоня в стиле GTA: водитель авто заехал в аэропорт Казани и нанес колоссальный ущерб
Валокордин и боярышник будут продавать только по рецептам
Трамп заявил о необходимости наращивать ядерный потенциал США
Захарова прокомментировала исключение Савченко из делегации ПАСЕ
Союз биатлонистов России отказался от этапа Кубка мира в Тюмени
В Москве умер внук Иосифа Сталина
Эдвард Сноуден прокомментировал доклад конгресса США
«Почта России» закупит 15 тысяч смартфонов за 195 млн рублей
Спорт
ЦСКА примет «Зенит» в матче 18-го тура ЧР 4 марта Определены даты матчей 18-го, 19-го и 20-го туров чемпионата России
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Под Санкт-Петербургом появится новый город
Новогодний декор дома и участка
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь