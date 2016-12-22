МИД: высказывания Решетникова о языке категорически неприемлемы

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Министерство иностранных дел Республики Беларусь заявило протест в связи с растиражированными СМИ высказываниями директора Федерального государственного научного бюджетного учреждения «Российский институт стратегических исследований» Леонида Решетникова в адрес Республики Беларусь.

Накануне ряд СМИ распространил высказывания российского ученого, в частности о том, что белорусский язык, по его словам, был создан в 1926 году постановлением на заседании оргбюро ЦК ВКП (б). Эти слова Решетникова вызвали негативную реакцию у белорусского общества. Некоторые пользователи соцсетей подчеркивали, что за подобные высказывания в адрес белорусского народа и языка в начале декабря были задержаны авторы ряда российских ресурсов.

Заявление о недопустимости таких высказываний было высказано советнику-посланнику посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Вадиму Гусеву, который был вызван в МИД.

«Белорусской стороной была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений», — сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.