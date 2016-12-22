Минздрав опроверг сообщения СМИ об отравлении неизвестным ядом в Иркутске

Большинство из погибших в результате массового отравления суррогатным алкоголем погибли из-за метанола, сообщили корр. ИА IrkutskMedia в министерстве здравоохранения Иркутской области. Сообщения СМИ о смертях от неизвестного яда в ведомстве опровергли.

«В уже исследованных телах погибших обнаружен только метанол. Практически все поступали с одинаковыми симптомами, в числе которых была слепота. При вскрытии тел обнаружено, что умирали в основном те, кто употреблял “Боярышник”. На сегодня поток поток пострадавших сократился в разы, по сравнению с первыми днями», — сообщили в Минздраве.

Напомним, отравление метанолом в Иркутске стало самым массовым в мире по числу жертв. Ранее наибольшее количество смертей было зарегистрировано в эстонском городе Пярну в 2001 году. Тогда умерли 68 человек, еще 40 остались инвалидами. На третьем месте — отравление в нескольких регионах Украины осенью 2016 года. Тогда суррогатный алкоголь стал причиной смерти 56 человек.