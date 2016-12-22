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22 декабря, источник: Actualitati.md

Рогозин надеется на потепление отношений с Молдовой

—  Надеюсь, что отношения с Молдовой будут теплеть, хоть и не до конца, пока она остается в рамках ассоциации с Евросоюзом, — заявил в интервью газете Комсомольская правда зампредседателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.

Источник: Actualitati.md

Он объяснил потепление избранием президентом Молдовы лидера Партии социалистов Игоря Додона.

— В Молдове есть политические деятели, типа министра-русофоба Анатолия Шалару, которые продолжают нагнетать ситуацию вокруг Приднестровья. Им я хочу сказать: путь, пролегающий через гражданскую войну, ради того чтобы без виз красиво тусоваться в Европах, — даже не идиотский, а преступный, — сказал Рогозин, считающий, что правильнее и патриотичнее молдавскому правительству было бы вернуться в экономический союз с Россией и другими странами, где находятся традиционные рынки для молдавского продукта.

Он выразил сожаление отсутствием переговоров между Кишиневом и Тирасполем.

— Приднестровье находится в тяжелейшей изоляции, под всеми возможными санкциями. Украина заблокировала границу. Постоянно возникают провокации на границе. Молдова тоже перехватывала российских представителей в Кишиневе, разворачивала журналистов, наших миротворцев. Было принято решение набирать служащих для наших учреждений и структур из граждан РФ, которые проживают на территории Приднестровья. Сейчас ситуация немножко разблокировалась, — считает Рогозин, который также является спецпредставителем президента РФ по Приднестровью.

Рогозин примет участие в инаугурации президента Молдовы Игоря Додона, запланированную на 23 декабря. В церемонии также примут участие заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый, вице-премьер Венгрии Золт Семьен и другие почетные гости.

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