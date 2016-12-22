Захарова прокомментировала исключение Савченко из делегации Украины в ПАСЕ

Как стало известно в четверг, накануне зимней сессии ПАСЕ Верховная Рада исключила из украинской делегации депутата Надежду Савченко. При этом Ассамблея с самого начала пристально следила и активно комментировала «дело Савченко».

Савченко была осуждена в РФ на 22 года за причастность к убийству российских журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и журналистов РФ, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения Савченко заявляла, что «готова стать президентом Украины, если народ ее поддержит».