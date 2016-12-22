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22 декабря, источник: РИА Новости

Захарова прокомментировала исключение Савченко из делегации Украины в ПАСЕ

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление в связи с отсутствием реакции ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) на исключение Надежды Савченко из состава национальной делегации Украины в Ассамблее.

Источник: РИА Новости

Как стало известно в четверг, накануне зимней сессии ПАСЕ Верховная Рада исключила из украинской делегации депутата Надежду Савченко. При этом Ассамблея с самого начала пристально следила и активно комментировала «дело Савченко».

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Савченко была осуждена в РФ на 22 года за причастность к убийству российских журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и журналистов РФ, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения Савченко заявляла, что «готова стать президентом Украины, если народ ее поддержит».

«Мы же все хорошо помним, что требование об освобождении Савченко из российской тюрьмы основывалось на утверждении, что она является членом ПАСЕ. И сама ПАСЕ эту легенду очень активно продвигала. Понимаете фокус, да? Заочное избрание в депутаты Верховной Рады и нелегитимное включение в делегацию Украины в ПАСЕ были основной движущей силой информационно-политической кампании Киева на тот момент. А когда живая и здоровая Савченко вернулась и по-настоящему начала исполнять свои обязанности, ее исключили», — написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.

«ПАСЕ безмолвствует. А почему? Краска для плакатов закончилась? Деньги на постановочные акции не перечислили? Или просто все немного растерялись от киевской демократии?», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Комментарии
37
Александр д
что такое песе сброд пожирает чужие деньги надеюсь Россия прекратила финансирование кладбищенского мусора
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Ольга Арутюнян
Её яркость основана на искренности. Пусть эта искренность основана на качествах со знаком минус. Поэтому на фоне беспросветного лицемерия политиков Запада и Украины это привлекает внимание как нечто совершенно необычайное.
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Александр
Я не полковник. И в АРМИИ служил по зову сердца и ну губе посидел 183 суток - службу знал и прошёл ещё 4 войны где и когда сами гадайте, но свой долг отдавал честно и ничего не требую от государства, потому что это мой выбор.
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