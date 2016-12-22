Минэнерго: Украина откажется от угля из зоны АТО

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины поставило задачи ежегодно на 30% сокращать зависимость от угля антрацитовой группы, который до последнего времени почти полностью поставлялся из зоны АТО в объемах более 9 млн тонн в год, заявил министр Игорь Насалик.

«И через 3 года полностью уйти от зависимости от угля из зоны АТО», — сказал он на пресс-конференции в Киеве четверг.

Министр сообщил, что 1 марта будет переведен на уголь газовой группы 2-й блок входящей в госкомпанию «Центрэнерго» Змиевской ТЭС, а через три месяца — 5-й блок этой станции. По его словам, это позволит сократить закупки угля антрацитовой группы на 1,5−2 млн тонн в год. И. Насалик также поблагодарил энергокомпании ДТЭК и «ТехНову», который начали покупать уголь у других поставщиков, а не только в зоне АТО.