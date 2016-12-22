Савченко из Берлина высказалась о своем исключении из делегации ПАСЕ

«В любом случае, если я не буду переизбрана в следующий раз в ПАСЕ, у народного депутата Украины остается еще очень большой фронт работ, также международных, в группах содружества с различными странами. Поэтому я думаю, что работы мне хватит, за это я не переживаю», — заявила Савченко.

По ее словам, она продолжит выполнять обязанности парламентария.

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что спокойно восприняла новость о своем исключении из состава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Она отметила, что ежегодно происходят перевыборы нового состава группы в ПАСЕ, каждый год могут избираться новые и новые члены.

Нардеп сказала, что она «еще не интересовалась тем, как эта процедура проходит, потому что в прошлый раз ее пропустила заочно».

Говоря об исключении из фракции, Савченко признала, что ее политические видения и партии фракции, в которой она находилась, «просто различны».

«Поэтому независимо от моей поездки в Москву, или Минск, это все равно произошло бы позже, но все равно произошло бы», — сказала Савченко.

Депутат пояснила, что часто имеет разногласия в позициях со «всеми коллегами в парламенте» потому, что она является тем политиком, который не хочет закрывать глаза на внутренние проблемы, обращая внимание мира только на внешние.

Напомним, ранее в Радикальной партии предложили исключить Савченко из делегации ПАСЕ после того, как она провела тайные переговоры с главарями «ДНР/ЛНР».

Как сообщал «Обозреватель», Верховная Рада Украины исключила Савченко из состава украинской делегации в ПАСЕ.