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22 декабря, источник: БЕЛТА

Макей и Лавров обсудили по телефону повестку дня российско-белорусских отношений

«Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем. Рассмотрены актуальные темы повестки дня российско-белорусских отношений», — сообщили в МИД России.

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили во время телефонного разговора 22 декабря повестку дня российско-белорусских отношений. Такая информация размещена на сайте российского внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

«Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем. Рассмотрены актуальные темы повестки дня российско-белорусских отношений», — сообщили в МИД России.

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