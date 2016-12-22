Макей и Лавров обсудили по телефону повестку дня российско-белорусских отношений

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили во время телефонного разговора 22 декабря повестку дня российско-белорусских отношений. Такая информация размещена на сайте российского внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

«Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем. Рассмотрены актуальные темы повестки дня российско-белорусских отношений», — сообщили в МИД России.