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22 декабря, источник: Telegraf.com.ua

В Европарламенте дали прогноз по «безвизу» для Украины

В ЕП объяснили, как будет приниматься механизм временного приостановления «безвиза».

Источник: Telegraf.com.ua

В Европейском парламенте подробно объяснили, как будет окончательно принят механизм временной приостановки действия безвизового режима Европейского союза с третьими странами, а также рассказали о временных рамках, когда будут начаты межинституциональные переговоры о предоставлении безвизового режима Украине. В частности, механизм не будет еще раз выноситься на голосование на пленарном заседании, если никто из депутатов не решит обратное. Согласно прогнозам парламента, переговоры по украинскому вопросу будут начаты в марте-апреле после того, как вступит в силу механизм временной приостановки. Об этом рассказали в Европарламенте.

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«На пленарном заседании была проголосована не окончательная версия — текст еще должен быть проверен специалистами по законодательству, должен быть переведен на все официальные языки. Это то, что мы называем корригендум. Поэтому он должен вернуться обратно в Комитет и после него — на пленарное заседание. Но это не значит, что должно быть голосование. Только в случае, если кто-нибудь будет просить вынести вопрос на голосование. Голосования не будет — в начале пленарного заседания будет сделано объявление и, если не будет никаких возражений, будет считаться, что дело сделано. Это может произойти, скорее всего, на пленарном заседании в феврале», — пояснил собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что в ЕП не ожидают, что кто-то из депутатов будет просить выносить на голосование то, «что уже было согласовано и проголосовано».

«Лингвистические изменения будут очень незначительными. Затем, после согласования на пленарном заседании в феврале, это должно быть принято Советом. После этого это должно быть подписано и обнародовано в Официальном журнале ЕС, после чего на 21-й день оно вступит в силу», — добавили в ЕП. О временных рамок, когда могут быть начаты межинституциональные переговоры по предоставлению безвизового режима Украины, собеседник агентства отметил, что ЕП «был готов это сделать месяц назад».

«Докладчик (Мария Габриэль) просила Совет начать переговоры, но Совет сказал, что переговоров не будет до тех пор, пока механизм временной приостановки не вступает в силу. Сейчас это зависит от Совета — парламент готов к переговорам», — подчеркнул он.

В этой связи в ЕП сделали прогноз, что механизм временной приостановки вступит в силу в марте-апреле, и после этого должны начаться переговоры по украинскому вопросу.

Комментарии
1
Александр
Мы ждем безвиз 3 года Уже поняли что нас кормят обещаниями Кому мы там нужны И для кого это нужно Кто ездил тот и будет ездить а простому народу это не по карману Оно нам уже не нужно Просто хотят народ чем то заткнуть
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