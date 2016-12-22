Экс-замакиму Костаная сократили срок наказания по амнистии
Неотбытая часть срока наказания Фрунзика Аракеляна по приговору суда сокращена на 6 месяцев 15 дней.
Неотбытая часть срока наказания Фрунзика Аракеляна по приговору суда сокращена на 6 месяцев 15 дней.
Напомним, что приговором суда от 7 апреля этого года Аракелян осужден по статье «Получение взятки», ему было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. Позже постановлением судебной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда от 10 июня приговор в отношении Аракелян был изменен. Назначенное ему наказание в виде семи лет лишения свободы было снижено до 3,5 лет лишения свободы. Теперь, по данным
«Согласно Закону Казахстана “Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан” от 13 декабря 2016 года неотбытая часть срока наказания Аракеляна по приговору суда сокращена на 6 месяцев 15 дней», — говорится в сообщении. При этом отмечается, что постановление в законную силу пока не вступило.