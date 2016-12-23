Губернатор: «Новый производственный комплекс “Салюта” позволит выпускать современное авиационное и морское вооружение»

ПАО «Салют» создано в 2016 году на базе Куйбышевского механического завода, образованного 25 декабря 1941 года. В годы Великой Отечественной войны КМЗ выпускал бронекорпусы для самолетов ИЛ-2 и бронедетали для истребителей и бомбардировщиков ВВС и ВМФ. В послевоенное время «Салют» выпускал средства аэродромного оборудования, детали и агрегаты сельхозмашин и даже оросительную технику.

С 2005 года предприятие входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», что позволило ему провести техническое перевооружение, реконструировать предприятие и увеличить производство. Сейчас «Салют» выпускает широкий спектр продукции, в том числе военного назначения. Открытие производства комплектующих для авиационного и морского вооружения — еще одно подтверждение того, что «Салют» — один из лидеров отечественного оборонно-промышленного комплекса.

С производством Николая Меркушкина ознакомил гендиректор «Салюта» Николай Поролло. Он пояснил: предприятию понадобилось чуть больше года, чтобы модернизировать 4100 кв. м механосборочного цеха под нужды нового комплекса.

По словам Поролло, «Салют» приобрел 50 единиц современного технологического оборудования российских, азиатских и европейских производителей. Объем капитальных вложений составил 800 млн рублей — это собственные средства и средства бюджета в рамках целевой федеральной программы развития ОПК страны. С вводом комплекса объем производства, подчеркнул Николай Поролло, существенно увеличится, что позволит в период с 2017 по 2020 гг. создать 200−250 рабочих мест. 70 специалистов уже приступили к работе.

Николаю Меркушкину показали готовые изделия, после чего он пообщался с рабочими. Губернатор интересовался условиями труда, а также тем, насколько оборудование соответствует поставленным задачам. У фрезеровщика Александра Туникова он поинтересовался, в чем секрет успеха «Салюта». «Лучше наших никто не работает», — не растерялся опытный работник оборонного предприятия.

Николай Меркушкин поздравил весь коллектив с пуском нового производства. «Завод выполняет очень важную государственную задачу в рамках гособоронзаказа — выпускает изделия, которые необходимы министерству обороны, стране. Символично, что в канун юбилея мы открываем новый производственный комплекс, который вобрал в себя все лучшее, что необходимо для выпуска комплектующих для современного авиационного и морского вооружения».

Николай Меркушкин подчеркнул, что перед коллективом поставлена государственная задача — в течение 3−4 лет удвоить объемы производства. «У завода хорошее будущее, потому что вы изготавливаете продукцию, которая и через 10, и через 15 лет будет необходима стране. Хочу пожелать, чтобы такие события происходили как можно чаще», — обратился к коллективу предприятия Николай Меркушкин.

Губернатор поблагодарил Николая Поролло за то, что не боится доверять молодым. В пример он привел 25-летнего Николая Шилова — начальника цеха, в котором и открылось это новое производство.

«Когда мы осматривали комплекс, он поправил директора и меня. Быть таким смелым — это о многом говорит. На “Салюте” растут творческие и активные кадры, а директор создает для этого все условия. Это еще раз доказывает, что вас ждет успех», — заверил Николай Меркушкин.

Отдельно губернатор подчеркнул роль предприятия во время Великой Отечественной войны: «Куйбышев как запасная столица и вы, как одно из мощнейших предприятий по производству вооружения, внесли очень большой вклады в Великую Победу. Желаю вам новых побед и пусть всегда с вами будет удача».

«Салют» с запуском производства и с юбилеем также поздравили спикер губернской думы Виктор Сазонов, глава Федерации профсоюзов Самарской области Павел Ожередов, заслуженный машиностроитель Анвар Бульхин.

«Благодаря государственной поддержке идет мощное развитие “Салюта”. Вы, как и прежде, имеете большое значение для Самары, для региона, для военно-промышленного комплекса и для обороноспособности страны», — сказал председатель регионального парламента.

«Мы обязаны решить все задачи, которые перед нами поставлены. Мы не должны подвести ни страну, ни Самарскую область, ни славное имя «Салюта», — заключил Николай Поролло.