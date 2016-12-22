Трамп заявил о необходимости наращивать ядерный потенциал США

«США должны в значительной степени усиливать и расширять свои ядерные возможности до того времени, пока мир не поймет, что такое ядерные боеголовки», — написал Трамп на своей странице в твиттере.

Ранее первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Российская Федерация продолжит развивать стратегические ядерные силы с выходом на параметры, установленные договором по СНВ.