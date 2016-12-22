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22 декабря, источник: Интерфакс

Трамп заявил о необходимости наращивать ядерный потенциал США

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU — Избранный президент США заявил, что Америка должна существенно увеличить свои стратегические ядерные силы.

Источник: AP 2016

«США должны в значительной степени усиливать и расширять свои ядерные возможности до того времени, пока мир не поймет, что такое ядерные боеголовки», — написал Трамп на своей странице в твиттере.

Ранее первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Российская Федерация продолжит развивать стратегические ядерные силы с выходом на параметры, установленные договором по СНВ.

Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, а в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора — десять лет, до 2021 года.

Справка
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Комментарии
15
игорь
Пусть хоть миллион боеголовок себе сделают, только не надо их таскать по всему миру и вообще шарахаться своими войсками по планете
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vesta
цирк теперь смешным кажется.. Появился центр детского развития МАУГЛИ ))), Букленд, еще х-рня смешная всякая..
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vesta
я пешком все ))). Моя Одесска маленькая. На Дерибассовской жила в последний раз. Рыночек, Еврейский квартал, Молдаванка, Пересыпь.. Привоз - другой совсем..
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