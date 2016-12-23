Бард Новиков побывал в ГСУ: полиция не стала задерживать шансонье
Бард Александр Новиков побывал в ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области по делу «Бухты Квинс». Полиция не стала задерживать шансонье, передает корреспондент Накануне.RU.
Бард Александр Новиков побывал в ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области по делу «Бухты Квинс». Полиция не стала задерживать шансонье, передает корреспондент Накануне.RU.
Как сообщил Накануне.RU источник в правоохранительных органах, сегодня состоялась «очная ставка». С кем — не уточняется.
По неподтвержденным данным, всего Новикову предстоит три «очных ставки», в том числе с задержанным ранее его товарищем и партнером по бизнесу
В каком статусе по уголовному делу в настоящее время находится Новиков — подозреваемого или обвиняемого — неизвестно. Ряд СМИ со ссылкой на собственные источники в следствии сообщают, что барду предъявлено обвинение по той же статье, что и Михаилу Шилиманову — «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Ожидается, что завтра будет решен вопрос по мере пресечения.
Из здания ГСУ Александр Новиков вышел поздно вечером, сел в белый Mercedes и уехал. Тем не менее, он успел пообщаться с журналистами. В частности, заявил, что отменяет запланированную
«Завтра еще один допрос», — сказал Новиков.
Ранее в ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что пока не комментируют подробности этого дела.
Добавим, что завтра меру пресечения также изберут и Михаилу Шилиманову. Ранее судебное заседание было отложено.
Напомним, как ранее сообщили в областной прокуратуре, застройщиком коттеджного поселка «Бухта Квинс» с 2008 года являлось ООО «Элит-Строй», а в дальнейшем — ООО «Дигитал-Ай». Финансирование строительства осуществлялось из средств созданного ООО ГК «Домбери» потребительского
Сам Александр Новиков ранее опровергал все обвинения пайщиков. Последние, в частности, считали, что именно он украл их средства. По словам барда, он сам — обманутый пайщик коттеджного поселка.