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06:34 (мск), источник: Nakanune.ru

Бард Новиков побывал в ГСУ: полиция не стала задерживать шансонье

Бард Александр Новиков побывал в ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области по делу «Бухты Квинс». Полиция не стала задерживать шансонье, передает корреспондент Накануне.RU.

Источник: Nakanune.ru

Как сообщил Накануне.RU источник в правоохранительных органах, сегодня состоялась «очная ставка». С кем — не уточняется.

По неподтвержденным данным, всего Новикову предстоит три «очных ставки», в том числе с задержанным ранее его товарищем и партнером по бизнесу экс-замминистра экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым.

В каком статусе по уголовному делу в настоящее время находится Новиков — подозреваемого или обвиняемого — неизвестно. Ряд СМИ со ссылкой на собственные источники в следствии сообщают, что барду предъявлено обвинение по той же статье, что и Михаилу Шилиманову — «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Ожидается, что завтра будет решен вопрос по мере пресечения.

Из здания ГСУ Александр Новиков вышел поздно вечером, сел в белый Mercedes и уехал. Тем не менее, он успел пообщаться с журналистами. В частности, заявил, что отменяет запланированную пресс-конференцию.

«Завтра еще один допрос», — сказал Новиков.

Ранее в ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что пока не комментируют подробности этого дела.

Добавим, что завтра меру пресечения также изберут и Михаилу Шилиманову. Ранее судебное заседание было отложено.

Напомним, как ранее сообщили в областной прокуратуре, застройщиком коттеджного поселка «Бухта Квинс» с 2008 года являлось ООО «Элит-Строй», а в дальнейшем — ООО «Дигитал-Ай». Финансирование строительства осуществлялось из средств созданного ООО ГК «Домбери» потребительского жилищно-строительного кооператива поселка учредителем которого до 2012 года был Александр Новиков, а позднее — его сын Игорь Новиков. Членами кооператива стали 65 пайщиков с общей суммой взносов более 150 млн руб. Завершить строительство планировалось в первом квартале 2012 года, но фактически в 2011 году строительные работы были приостановлены, и до настоящего времени не возобновлены. Застройщик за получением нового разрешения на строительство в уполномоченные органы не обращался. Более того, «Дигитал-Ай» в конце прошлого года сменило место нахождения на Самару, а в феврале этого года деятельность организации была прекращена.

Сам Александр Новиков ранее опровергал все обвинения пайщиков. Последние, в частности, считали, что именно он украл их средства. По словам барда, он сам — обманутый пайщик коттеджного поселка.

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