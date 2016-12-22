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22 декабря, источник: РБК

Власти Сирии заявили о полном уходе боевиков из Алеппо

Сирийские власти заявили об уходе из Алеппо последних групп боевиков и окончательном взятии города под контроль правительственной армией.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Как сообщает сирийское государственное информагентство SANA, о завершении операции в Алеппо сообщило верховное командование правительственной армии. В заявлении командующего говорится о «восстановлении безопасности и стабильности» в городе и полном освобождении Алеппо от террористов.

Это означает окончание операции и полный переход Алеппо под контроль армии президента Башара Асада.

Военнослужащие приступили к разминированию юго-восточных кварталов города.

Бои за восточные районы Алеппо проходили в течение последних месяцев. При поддержке авиации правительственной армии удалось сломить сопротивление противников Башара Асада и боевиков «Джебхат ан Нусры» (запрещенной в России террористической организации) и занять 95% города.

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В середине декабря стало известно, что при посредничестве России и Турции было заключено соглашение с блокированными в Алеппо боевиками об их эвакуации из города. В соответствии с договором противники Асада и члены их семей получали право покинуть Алеппо и отправиться в провинцию Идлиб, которую не контролирует правительственная армия. В ответ войска приостановили операцию по захвату города.

Отправка колонн с боевиками продолжалась в течение двух недель. За это время официальный Дамаск и оппозиция неоднократно обвиняли друг друга в срыве соглашений и возобновлении обстрелов. Тем не менее, к вечеру 22 декабря тысячи боевиков покинули Алеппо, а под контролем противников Асада остался небольшой район, который они очистили около 21:00 мск.

Война в Алеппо началась в середине 2012 года, когда отрядам противников Асада и боевикам «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) удалось полностью занять восточные районы города и блокировать правительственные части в западной части города, а также на аэродроме Квейрис к востоку от Алеппо.

Ситуацию удалось переломить лишь в конце 2015 г., когда сирийский спецназ при поддержке ВКС России и отрядов ливанской группировки «Хезболла» сумел снять блокаду сначала с Квейриса, а затем и с западного Алеппо.
Комментарии
10
александр зыков
Ну вот и всё , а то заявляли , здесь будет халифат , а дальше подчиним Кавказ , север Африки , Турцию , Европу и тд .
Невежды , столкнулись с Россией и сдулись , потому что историю не читали , там ясно написано , - "Не ходите против России , иначе всего лишитесь " ...
Но эти болваны , книг никогда не читали , в школе не учились , воевать не умеют , такие чудо-вояки , сейчас свои шкуры спасают , в рай уже не стремятся ...
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дядя Коля
Наша деревня завсегда ихнюю деревню пичкала !
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vesta
Я и говорю - ничего личного.. Только жесткие договоренности, с неустойкой..
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