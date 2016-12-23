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06:53 (мск), источник: Nakanune.ru

Союз кинематографистов России поддержал Михалкова в дискуссии о «Ельцин-центре»

Союз кинематографистов РФ поддержал позицию своего председателя Никиты Михалкова в отношении «Ельцин-центра».

«Я хотел бы, чтобы все мы выразили одобрение и поддержку гражданской позиции нашего руководителя по поводу “Ельцин-центра”, потому что он абсолютно прав», — цитирует ТАСС секретаря Союза кинематографистов народного артиста России Николая Бурляева. Заявление он сделал на пленуме Союза. Собравшиеся в Доме кино поддержали эти слова аплодисментами.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 9 декабря глава Союза кинематографистов режиссер Никита Михалков на парламентских слушаниях в Совете Федерации озвучил свою оценку программ «Ельцин-центра», сказав, что «в центре ежедневно осуществляются инъекции разрушения самосознания людей». Позднее вдова первого президента Наина Ельцина назвала заявление Михалкова «ложью и оскорблениями». В ответ режиссер выразил сожаление, что огорчил Наину Ельцину своей критикой, но добавил: убеждён, что ей преподносят информацию в искаженном виде.

17 декабря Михалков побывал в «Ельцин-центре» в рамках своего визита в Екатеринбург. По итогам посещения он сказал, что «это грандиозное явление, я сожалею, что не был там раньше, тогда бы я говорил о центре ещё жёстче».

Комментарии
1
Ирина Тарасова
Одобряю.
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