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09:54 (мск), источник: РИА Новости

Медведев провел встречу врио калининградского губернатора Алихановым

КАЛИНИНГРАД, 22 дек — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с врио губернатора Калининградской области Антоном Алихановым, сообщается в четверг на сайте кабмина РФ.

Источник: РИА Новости

Как в свою очередь сообщила журналистам пресс-секретарь главы области Валерия Родина, в ходе встречи обсуждались вопросы упрощения налогового и визового режима в регионе.

«Мы обсудили с главой правительства Российской Федерации меры, предполагающие упрощение налогового и визового режима в регионе, которые позволяют сформировать новую модель экономического развития Калининградской области», — привела пресс-секретарь слова Алиханова.

Родина добавила, что на встрече обсуждалось исполнение Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года, финансирование строительства объектов в рамках подготовки проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также вопросы янтарной отрасли.

Пресс-секретарь Алиханова добавила, что на встрече также была затронута тема введения административной ответственности за нелегальную добычу янтаря.

Кроме того, по ее словам, в завершение встречи глава правительства Калининградской области доложил об инициативе проведения в 2017 году в регионе форума, который станет единой площадкой для обсуждения актуальных вопросов государственного управления.

«Потенциальными участниками станут представители всех федеральных и региональных органов госвласти и органов местного самоуправления, объединений предпринимателей, а также представителей многофункциональных центров оказания госуслуг, ведущих российских вузов и экспертных организаций, специализирующихся на вопросах совершенствования государственного управления», — привела слова Алиханова его пресс-секретарь.

По ее словам, он отметил, что уже достигнуты предварительные договоренности с Минэкономразвития РФ о координации работы по наполнению повестки форума.

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