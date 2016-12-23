Медведев провел встречу врио калининградского губернатора Алихановым

Как в свою очередь сообщила журналистам пресс-секретарь главы области Валерия Родина, в ходе встречи обсуждались вопросы упрощения налогового и визового режима в регионе.

«Мы обсудили с главой правительства Российской Федерации меры, предполагающие упрощение налогового и визового режима в регионе, которые позволяют сформировать новую модель экономического развития Калининградской области», — привела пресс-секретарь слова Алиханова.

Родина добавила, что на встрече обсуждалось исполнение Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года, финансирование строительства объектов в рамках подготовки проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также вопросы янтарной отрасли.

Пресс-секретарь Алиханова добавила, что на встрече также была затронута тема введения административной ответственности за нелегальную добычу янтаря.

Кроме того, по ее словам, в завершение встречи глава правительства Калининградской области доложил об инициативе проведения в 2017 году в регионе форума, который станет единой площадкой для обсуждения актуальных вопросов государственного управления.

«Потенциальными участниками станут представители всех федеральных и региональных органов госвласти и органов местного самоуправления, объединений предпринимателей, а также представителей многофункциональных центров оказания госуслуг, ведущих российских вузов и экспертных организаций, специализирующихся на вопросах совершенствования государственного управления», — привела слова Алиханова его пресс-секретарь.

По ее словам, он отметил, что уже достигнуты предварительные договоренности с Минэкономразвития РФ о координации работы по наполнению повестки форума.