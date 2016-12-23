Глава Прикамья Виктор Басаргин озвучил итоги 2016 года

В ходе мероприятия глава региона подвел итоги 2016 года, а также вручил государственные и краевые награды жителям Прикамья.

Обращаясь к собравшимся, глава региона отметил, что 2016-й год стал результативным для реализации крупных инфраструктурных и общественно-значимых проектов. Одни проекты уже сданы. В их числе — набережная в краевом центре. В срок ведутся работы по строительству воздушных ворот Прикамья: аэропорт и автомобильные подъезды к нему будут сданы к концу следующего года. Буквально на днях был определён подрядчик, который будет заниматься строительством зоопарка. По Пермской художественной галерее принято решение о ее передислокации в здание бывшего ВКИУ. Край приступает к решению еще одной масштабной задачи — долгожданной реконструкции железнодорожного вокзала Пермь-2.

Кром того, в этом году масштабная работа по строительству и ремонту дорог развернулась в краевой столице Прикамья. Пермяки получили реконструированные улицы Горького и Макаренко, современную удобную развязку на площади Восстания, обновленную улицу Героев Хасана, где уже в следующем году построим развязку с Транссибирской железнодорожной магистралью. Введен в эксплуатацию обходной путь села Бершеть.

— Главное — нам удалось войти в число 16 регионов страны, где будет реализовываться федеральная программа «Безопасные и качественные дороги». До 2025 года в ее рамках планируем привлечь 8 млрд рублей на приведение дорог пермской агломерации (а это 100 км в радиусе Перми) в нормативное состояние. Первый миллиард на эти цели ожидаем уже в следующем году, — подчеркнул губернатор Виктор Басаргин.