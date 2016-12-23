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08:05 (мск), источник: Новости Перми

Глава Прикамья Виктор Басаргин озвучил итоги 2016 года

В Перми состоялось торжественное собрание, посвященное подведению итогов уходящего года. В мероприятии приняли участие губернатор Виктор Басаргин, члены краевого Правительства, депутаты Законодательного Собрания, руководители промышленных и сельскохозяйственных мероприятий, медицинских и образовательных учреждений.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

В ходе мероприятия глава региона подвел итоги 2016 года, а также вручил государственные и краевые награды жителям Прикамья.

Обращаясь к собравшимся, глава региона отметил, что 2016-й год стал результативным для реализации крупных инфраструктурных и общественно-значимых проектов. Одни проекты уже сданы. В их числе — набережная в краевом центре. В срок ведутся работы по строительству воздушных ворот Прикамья: аэропорт и автомобильные подъезды к нему будут сданы к концу следующего года. Буквально на днях был определён подрядчик, который будет заниматься строительством зоопарка. По Пермской художественной галерее принято решение о ее передислокации в здание бывшего ВКИУ. Край приступает к решению еще одной масштабной задачи — долгожданной реконструкции железнодорожного вокзала Пермь-2.

Кром того, в этом году масштабная работа по строительству и ремонту дорог развернулась в краевой столице Прикамья. Пермяки получили реконструированные улицы Горького и Макаренко, современную удобную развязку на площади Восстания, обновленную улицу Героев Хасана, где уже в следующем году построим развязку с Транссибирской железнодорожной магистралью. Введен в эксплуатацию обходной путь села Бершеть.

 — Главное — нам удалось войти в число 16 регионов страны, где будет реализовываться федеральная программа «Безопасные и качественные дороги». До 2025 года в ее рамках планируем привлечь 8 млрд рублей на приведение дорог пермской агломерации (а это 100 км в радиусе Перми) в нормативное состояние. Первый миллиард на эти цели ожидаем уже в следующем году, — подчеркнул губернатор Виктор Басаргин.

Комментарии
1
Владимир Сауткин
Витя, а твоя заслуга в чём?Деревня спивается,поля заросли лесом,цены до небес взлетели.А ты, всё бла,бла бла,говорун.
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