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22 декабря, источник: Lenta.Ru

Трамп назвал имя своего будущего пресс-секретаря

Представитель Национального комитета Республиканской партии США Шон Спайсер будет назначен пресс-секретарем президента, когда победивший на выборах Дональд Трамп вступит в должность в следующем месяце.

Источник: AP 2016

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление переходной команды.

Спайсер был представителем НК партии во время президентской кампании Трампа.

Также Трамп назвал ряд своих соратников, которые будут работать на ведущих должностях по линии связей с общественностью, — Хоуп Хикс, Джейсон Миллер и Дэн Скавино.
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Ранее Трамп определился с кандидатурами на ключевые должности. Администрацию Белого дома возглавит Райнс Прибус, генпрокурором станет сенатор от штата Алабама Джефф Сешнс, пост директора ЦРУ предложен конгрессмену от Канзаса Майку Помпео.

Пентагон возглавит отставной генерал Корпуса морской пехоты Джеймс Маттис, главой МВД станет Райан Зинке, госсекретарем будет глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон.

Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог будет назначен на пост руководителя аппарата и исполнительного секретаря Совета национальной безопасности.

Комментарии
2
дядя Коля
Одних мужиков Трамп назначает , это вам не Клин Блинтон с его Моникой !
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Игорь Афанасьев
Опыт общения с Клинтоншей даёт о себе знать. )))
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