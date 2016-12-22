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00:13 (мск), источник: Интерфакс

Госдеп США призвал Россию отменить закон об иноагентах

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU — США призвали Россию отменить закон об «иностранных агентах» и следовать международному законодательству в области защиты прав человека.

Источник: AP 2016

«Призываем правительство России отменить этот закон сегодня и следовать своим обязательствам в области прав человека», — говорится в заявлении Госдепартамента США, распространенном в четверг.

Как отмечается в документе, 19 декабря Россия «преодолела печальный этап», причислив к «иностранным агентам» 150-ю по счету организацию.

Использование термина “иностранный агент” — сознательный выбор с целью представить эти организации предательскими.
Госдепартамент США

Госдепартамент отмечает, что под закон об иностранных агентах попали организации, которые борются с ВИЧ и СПИД, организации против пыток, а также те, которые защищают перелетных птиц.

Комментарии
8
игорь
Да, хотят нас подрюкать опять, но повернуться и наклониться давно не к это к Европе, у них там мазо - геи в почете
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WolfFast
А какое дело Госдепу до наших законов? Они пускай про свое Гуантанамо вспомнят, Обамка еще при первом сроке обещал его закрыть. В своей стране что хотим то и делаем. Так же желаю и американцам, что хотите то и делайте на СВОЕЙ земле.
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vesta
перед.. опечатка
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