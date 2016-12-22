Госдеп США призвал Россию отменить закон об иноагентах
Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU — США призвали Россию отменить закон об «иностранных агентах» и следовать международному законодательству в области защиты прав человека.
Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU — США призвали Россию отменить закон об «иностранных агентах» и следовать международному законодательству в области защиты прав человека.
«Призываем правительство России отменить этот закон сегодня и следовать своим обязательствам в области прав человека», — говорится в заявлении Госдепартамента США, распространенном в четверг.
Как отмечается в документе, 19 декабря Россия «преодолела печальный этап», причислив к «иностранным агентам» 150-ю по счету организацию.
Использование термина “иностранный агент” — сознательный выбор с целью представить эти организации предательскими.
Госдепартамент отмечает, что под закон об иностранных агентах попали организации, которые борются с ВИЧ и СПИД, организации против пыток, а также те, которые защищают перелетных птиц.