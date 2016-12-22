Госдеп США призвал Россию отменить закон об иноагентах

«Призываем правительство России отменить этот закон сегодня и следовать своим обязательствам в области прав человека», — говорится в заявлении Госдепартамента США, распространенном в четверг.

Как отмечается в документе, 19 декабря Россия «преодолела печальный этап», причислив к «иностранным агентам» 150-ю по счету организацию.