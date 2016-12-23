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09:19 (мск), источник: Volga News

Тагир Хайбулаев посетил строительную площадку стадиона «Самара Арена»

В четверг, 22 декабря, самарский посол чемпионате мира по футболу FIFA 2018ТМ, Олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев побывал на стадионе «Самара Арена», строительство которого уже перешагнуло экватор.

К концу 2016 года работы по строительству стадиона «Самара Арена» выполнены более чем на 50%. При строительстве стадиона задействовано 1 790 человек и 137 единиц техники.

Тагиру Хайбулаеву и журналистам показали уже готовые остекленные и отапливаемые помещения первого этажа стадиона, гости также поднялись на смотровую площадку, расположенную на верхнем ярусе трибуны Д.

«Я впервые на строящемся стадионе. Впечатляют масштабы работ. Здесь уже есть тепло, отчего арена становится более уютной. Думаю, наша арена будет одной из лучших. Рад, что сегодня приехал сюда, очень доволен увиденным. С нетерпением ждем, когда “Самара Арена” распахнет свои двери для футболистов и болельщиков, — поделился впечатлениями Тагир Хайбулаев. — Как Посол Самары, я рассказываю о нашем городе и о том, сколько матчей он примет во время Чемпионата мира, людям, с которыми встречаюсь и общаюсь. Знаю очень много желающих приехать к нам в 2018 году, как россиян, так и иностранцев. С детства люблю футбол, но теперь еще пристальнее слежу за этим видом спорта, изучил историю “Крыльев Советов” — команды, за которую мы все болеем. Если раньше для меня дзюдо однозначно занимало первое место, то теперь футбол с ним конкурирует».

На «Самара Арена» продолжается монтаж временных поддерживающих и основных металлоконструкций: пирамидальных опор, блоков консолей, прогонов, оттяжек, блоков хребтовых ферм. Пять из 32 консолей купола установлены полностью, работы по монтажу еще пяти — на стадии завершения. Поднятие в воздух и передвижение очередного блока к месту установки велось на глазах у гостей стадиона. Для того, чтобы ускорить темп монтажа будущей крыши «Самара Арены», сейчас ведутся работы по организации третьего потока установки металлоконструкций. На кровельные консоли стадиона наносят антикоррозийное покрытие — вместо привычного уже темно-бордового они приобретут светло-серый оттенок.

«Мы наверстываем то небольшое отставание, что было, — рассказал заместитель генерального директора по строительству стадионов ПСО “Казань” Леонид Николаевич Шуплецов. — Заканчиваются монолитные работы по чаше стадионе, установлена пятая часть металлоконструкций. Сделаем все, чтобы к июню освободить будущее поле стадиона, чтобы летом там смогли начаться работы по устройству газона».

Для продолжения строительных работ в необходимом темпе в зимнее время, на объекте нужно поддерживать определенную температуру воздуха. Так, работы по заливке бетона ведутся круглосуточно, параллельно ведутся работы по остеклению витражей и созданию теплового контура стадиона — от временной котельной тепло уже запущено на площадь 9268 м² сектора А.

Ведутся работы по кладке и устройству внутренних перегородок — на данный момент их готовность составляет 58%, устройству внутриплощадочных сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, внутриплощадочных систем водоснабжения. Начаты работы по устройству системы внутренней вентиляции, электроснабжения и монтажу внутренних витражей.

Первым из Послов Самары в марте 2016 года на строящемся стадионе побывал Герой России, летчик-испытатель Олег Кононенко, а в мае будущую «Самара Арену» посетил другой Посол города-организатора — футболист Александр Анюков, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

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