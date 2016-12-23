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03:31 (мск), источник: AmurMedia.ru

Шойгу сообщил об упразднении Спецстроя

На его замену придут восемь ФГУПов, которые будут выполнять задачи строительства только военных объектов.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 23 декабря, AmurMedia.

Спецстрой России упраздняется. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на итоговой коллегии российского военного ведомства, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ТАСС.

«Спецстрой России упраздняется, вместо него созданы восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые выполняют задачи строительства только специальных объектов Минобороны», — сказал он.

Ранее о ликвидации Спецстроя сообщало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации президента и в Минобороны. Источники сообщали, решение было принято в связи с многочисленными претензиями заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных «Спецстрою» предприятий.

В течение 2014−2016 годов в системе Спецстроя прошел ряд арестов по громким уголовным делам, связанным с хищениями (в том числе при строительстве космодрома Восточный). Под следствием находятся, в частности, начальник одного из управлений ведомства Александр Шашкин, а также бывший глава ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман, пишет Лента.ру.

Во второй половине 2016 года были арестованы два заместителя директора Спецстроя — Александр Загорулько и Александр Буряков. Они проходят по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.

Происходящее привело к началу масштабной проверки ведомства, о которой объявили в октябре 2016 года.

Согласно информации на сайте Спецстроя, Федеральное агентство специального строительства — федеральный орган исполнительной власти, осуществлявший в интересах обороны и безопасности государства организацию работ в области специального строительства, дорожного строительства и связи силами инженерно-технических воинских формирований и дорожно-строительных воинских формирований.

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