Аксенов заявил, что власть гарантирует безопасность в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власть гарантирует крымчанам в следующем году безопасность.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власть гарантирует крымчанам в следующем году безопасность.
Ранее глава республики заявлял, что Киев организовал водную, транспортную, продовольственную и энергетическую блокаду Крыма, а когда это не сработало, перешел к методам прямого террора, к засылке на территорию полуострова диверсионных групп.
«Власть гарантирует, что в Крыму будет безопасно, комфортно, удобно», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Первый Крымский».
Глава Крыма призвал крымчан верить в себя, любить свою страну и ничего не бояться.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинские государственные органы и радикальные организации перешли к активным действиям по подготовке и реализации террористических замыслов в Крыму, напомнив, что в этом году ФСБ России нейтрализованы две украинские диверсионные группы, планировавшие нападения на жизненно важные объекты полуострова.