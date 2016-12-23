Аксенов заявил, что власть гарантирует безопасность в Крыму

Ранее глава республики заявлял, что Киев организовал водную, транспортную, продовольственную и энергетическую блокаду Крыма, а когда это не сработало, перешел к методам прямого террора, к засылке на территорию полуострова диверсионных групп.

«Власть гарантирует, что в Крыму будет безопасно, комфортно, удобно», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Первый Крымский».

Глава Крыма призвал крымчан верить в себя, любить свою страну и ничего не бояться.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинские государственные органы и радикальные организации перешли к активным действиям по подготовке и реализации террористических замыслов в Крыму, напомнив, что в этом году ФСБ России нейтрализованы две украинские диверсионные группы, планировавшие нападения на жизненно важные объекты полуострова.