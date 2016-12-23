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09:16 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов пообещал показательные суды над коррупционерами

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал устроить показательные суды по всем громким коррупционным делам.

Источник: AP 2016

За последний год в Крыму в числе громких коррупционных скандалов оказались задержания мэра Феодосии Дмитрия Щепеткова, мэра Керчи Сергея Писарева, главы администрации Черноморского района Сергея Володько.

«Суды должны быть показательны. Я сделаю все, чтобы осветить в том числе и суды, которые будут идти по должностным лицам, это и по мэрам в данном случае, и по тем, кто был задержан за последние годы, с тем, чтобы люди понимали, что это прозрачный процесс, что нет никаких постановочных вариантов», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Первый Крымский».

По его словам, на сегодня первоочередной задачей перед крымской властью является борьба с коррупцией.

«Советую всем жить по средствам, а должностным лицам думать о том, как планировать свою жизнь исключительно на зарплату», — подчеркнул глава республики.

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