Госдума утвердила изменения в закон о «дальневосточном гектаре»

Государственная Дума Российской Федерации рассмотрела во втором и окончательном третьем чтениях законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».



По результатам рассмотрения законопроект принят единогласно. При доработке закона были учтены как правоприменительная практика, так и предложения дальневосточных регионов, а также федеральных ведомств. По словам министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, «важно было внести поправки в закон до 1 февраля, когда начнется третий этап реализации программы и получить «дальневосточный гектар» сможет любой гражданин России».



— От 10 до 20 процентов граждан по свидетельству социологических опросов заинтересованы в том, чтобы получить гектар земли на Дальнем Востоке, а более 60 процентов населения одобряют эту меру, считая, что это можно и нужно делать, — сказал министр, — Сейчас мы работаем над стыковкой получения гектара с иными мерами поддержки. Это гранты фермерам, субсидии по лизингу сельхозтехники, квоты на заготовку древесины для постройки жилья, микрозаймы. Навигатор этих мер поддержки работает в федеральной информационной системе НаДальнийВостокРФ. Через этот сайт без волокиты и бюрократии можно оформить заявку на получение гектара. Для этого на сайте размещена пошаговая инструкция, как получить гектар.



Изменения в закон направлены на усиление роли органов государственной власти в дальневосточных регионах страны в решении вопросов предоставления земельных участков и закрепление исключительно за гражданами Российской Федерации права получать, передавать и наследовать выделенную бесплатно землю. Регионы сами определяют территории, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование. Все это должно быть зафиксировано в региональном законе, согласованном с Минвостокразвития России.



Уточняются сроки передачи информации об изменениях статуса земельных участков и отображения информации в федеральной информационной системе. Более четко регламентировано выделение участков в лесных зонах. Законопроект обязывает проводить проверки отказов в предоставлении земельных участков с направлением письменных запросов, в том числе в электронном виде. Срок подготовки и направления ответа по данному запросу не должен превышать пяти рабочих дней.



Важная поправка касается случаев приобретения участков гражданами задолго до действия закона о дальневосточном гектаре, а конкретно — до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации (до 29 октября 2001 года), на которых они успели построить дома, гаражи или другие строения.



Как уточнил губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь, «вносятся необходимые коррективы, выявленные в ходе практического применения закона о «дальневосточном гектаре».



— То, что предлагается — результат постоянной живой работы с людьми в целях развития Дальнего Востока. И эта работа завершится не скоро. Думаю, что с началом третьего этапа закона, если так можно сказать, с февраля 2017 года, когда в реализацию его будут вовлечены все граждане России, вопросов меньше не станет. Ведь и сам закон уникален, не удивительно, что в доработке его заинтересованы не только органы власти, но и многие жители России, — уточнил губернатор.



