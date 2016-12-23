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10:41 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов: Нидерланды понимают, что «золото скифов» потеряется на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости, Максим Грознов. Нидерланды осознают, что в случае передачи коллекции крымских музеев Украине, она может быть навсегда утеряна, оказавшись в частных коллекциях, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня по оперативным каналам мы получаем информацию, что иностранные коллеги сами задумались о том, как возвращать коллекцию в Украину. Они понимают, что если она на Украину вернется когда-нибудь, то ее больше никогда не найдет», — сказал Аксенов.

Глава Крыма считает, что апелляция и новое судебное разбирательство по коллекции крымских музеев необходимы. Он также полагает, что сегодня все европейские суды, в которых одной из сторон является российская сторона, будут принимать решения против России. Тем не менее, по его мнению, окончательный исход дела и судьба коллекции крымских музеев еще не решены.

Коллекция «скифского золота», около 2 тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты.

Четыре крымских музея подали в суд Амстердама коллективный иск к музею Пирсона, требуя исполнить обязательства по контрактам и вернуть коллекцию «скифского золота» из Нидерландов в Крым. Окружной суд Амстердама в октябре впервые рассмотрел дело, а 14 декабря постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву. В министерстве культуры России заявили, что решение суда нарушает нормы международного права и принципы межмузейного обмена; музейные предметы должны быть возвращены в Крым, где они были обнаружены и хранились десятилетиями.

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