Денег на Центр ядерной медицины в Хабаровске в федеральном бюджете пока не хватает — Шпорт
Но он обязательно будет создан, пообещал глава региона.
Но он обязательно будет создан, пообещал глава региона.
Хабаровск, 23 декабря, AmurMedia.
Реальные возможности федерального бюджета пока не позволяют открыть Центр ядерной медицины в Хабаровске, так как проект дорогой. Однако он обязательно появится, сейчас прорабатываются различные варианты привлечения инвесторов, сообщил на итоговой
— Это пионерский проект, очень дорогостоящий. Конечно, сегодня в том положении, в котором находится Россия, в бюджете таких денег нет. Поэтому мы сейчас ищем различные совместные варианты или основанные на
Как подчеркнул губернатор, речь идет не просто о создании протонного центра, а о создании центра ядерной медицины на Дальнем Востоке.
— Я ставлю так вопрос. Потому что в крае есть онокологический центр, есть центр позитронной эмиссионной томографии, которого нет ни у кого за Уралом. Их всего четыре в стране. У нас самый новый, самое лучшее оборудование с самыми новыми технологиями, и пока нет конечной стадии протонника, которая бы помогала излечивать онкологические заболевания, которая в
По словам губернатора, правительство края ведет переговоры по этому поводу с Росатомом и Роснано, но пока интерес к созданию центра в Хабаровске проявили иностранцы.
— Японские инвесторы приезжали, смотрели, сейчас считают. Будем вести переговоры, пока этот проект в плане