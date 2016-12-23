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04:23 (мск), источник: AmurMedia.ru

Денег на Центр ядерной медицины в Хабаровске в федеральном бюджете пока не хватает — Шпорт

Но он обязательно будет создан, пообещал глава региона.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 23 декабря, AmurMedia.

Реальные возможности федерального бюджета пока не позволяют открыть Центр ядерной медицины в Хабаровске, так как проект дорогой. Однако он обязательно появится, сейчас прорабатываются различные варианты привлечения инвесторов, сообщил на итоговой пресс-конференции губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, передает ИА AmurMedia.

— Это пионерский проект, очень дорогостоящий. Конечно, сегодня в том положении, в котором находится Россия, в бюджете таких денег нет. Поэтому мы сейчас ищем различные совместные варианты или основанные на государственно-частном партнерстве, и в том числе ведем переговоры с японцами. Я побывал в Японии на протонном центре, встретились мы с руководителями компании, которая оборудование делает. Они готовы сотрудничать, тоже заинтересованы в этом, — рассказал Вячеслав Шпорт. — Еще раз мы проговорили с министром здравоохранения с Вероникой Игоревной, она поддерживает нашу идею.

Как подчеркнул губернатор, речь идет не просто о создании протонного центра, а о создании центра ядерной медицины на Дальнем Востоке.

— Я ставлю так вопрос. Потому что в крае есть онокологический центр, есть центр позитронной эмиссионной томографии, которого нет ни у кого за Уралом. Их всего четыре в стране. У нас самый новый, самое лучшее оборудование с самыми новыми технологиями, и пока нет конечной стадии протонника, которая бы помогала излечивать онкологические заболевания, которая в ПЭТ-центре обнаруживала бы их на уровне клетки и сразу бы уничтожала. Например, рак щитовидной железы в японском центре, излечивается на 100%: 600 операций — 600 выживаний. Есть заболевания, которые только там можно излечить, причем быстро и практически безболезненно. Поэтому мы все будем делать, чтобы этот центр появился в Хабаровском крае, — поообещал Вячеслав Шпорт.

По словам губернатора, правительство края ведет переговоры по этому поводу с Росатомом и Роснано, но пока интерес к созданию центра в Хабаровске проявили иностранцы.

— Японские инвесторы приезжали, смотрели, сейчас считают. Будем вести переговоры, пока этот проект в плане государственно-частного партнерства, — сказал губернатор.

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