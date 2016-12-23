В Госдепе назвали армию США лучшей за всю историю человечества

Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как Вооруженные силы США сейчас.

Он также отметил, что «профессионализм, навыки и возможности», которые есть в армии Соединенных Штатов «вне обсуждения и споров».

Так представитель Госдепа прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что сегодня Россия на сегодня «сильнее любого потенциального агрессора».

При этом Путин отмечал, что недопустимы сбои «в модернизации армии и флота». Это, по мнению президента, может изменить ситуацию и «мы даже не успеем заметить» этого.