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04:07 (мск), источник: РБК

В Госдепе назвали армию США лучшей за всю историю человечества

Официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби назвал Вооруженные силы США самыми лучшими в мире. Об этом он сообщил в ходе брифинга.

Источник: AP 2016
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Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как Вооруженные силы США сейчас.
Джон Кирбиофициальный представитель Госдепа

Он также отметил, что «профессионализм, навыки и возможности», которые есть в армии Соединенных Штатов «вне обсуждения и споров».

Так представитель Госдепа прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что сегодня Россия на сегодня «сильнее любого потенциального агрессора».

При этом Путин отмечал, что недопустимы сбои «в модернизации армии и флота». Это, по мнению президента, может изменить ситуацию и «мы даже не успеем заметить» этого.

Комментарии
10
игорь
Если это он американцам втемяшить хочет, то думаю получится, так как образование у них в своей массе ГЭ, они точно не знают царя Дария, Македонского, Чин Гис Хана, которые каждый в свое время захватывали пол мира и даже не применяя беспилотники )
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Понятно
Как не крути, а армия зависит от экономики, пока США и Россия мускулами мерится, Китай спокойно над обоими посмеивается в сторонке. Армия Китая больше армии России и США, вместе взятых, у них современное вооружение, строгая дисциплина, они кроме того, что купили современную технику, разобрали до винтика и скопировали, и они могут себе это позволить, так как экономика Китая на первом месте в мире, но они это не офишируют
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игорь
А слабо экономику с армией в одну кучу не месить Тут речь идет именно о армии А вообще развалили нашу экономику не без помощи наших западных партнеров, а вот они свой долг сами набрали, их не заставляли
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