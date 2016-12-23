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04:31 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровском крае прошли внезапные антитеррористические учения

Внезапная проверка подразделений противодействия терроризму прошла в учебном центре подготовки младших специалистов танковых войск Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае, сообщил журналистам начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев. «В ходе тактико-специального учения военнослужащие подразделений антитеррора выполнили задачи по блокированию диверсионно-разведывательной группы условного противника захватившей одно из зданий воинской части», — сказал Гордеев.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 23 дек — РИА Новости. Внезапная проверка подразделений противодействия терроризму прошла в учебном центре подготовки младших специалистов танковых войск Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае, сообщил журналистам начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.

«В ходе тактико-специального учения военнослужащие подразделений антитеррора выполнили задачи по блокированию диверсионно-разведывательной группы условного противника захватившей одно из зданий воинской части», — сказал Гордеев.

По его словам, с использованием бронетехники и стрелкового вооружения подразделения антитеррора «зачистили» помещения от условных террористов, отработали действия при эвакуации условно раненного военнослужащего. В роли противника выступали военнослужащие этой же воинской части, а в ходе ведения боя использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.

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