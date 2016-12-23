Чиновников раскритиковали за пассивность в красноярском ЖКХ
Александр Усс возмутился тем, что никто из представителей исполнительной власти края не пришел на обсуждении этого вопроса.
Александр Усс возмутился тем, что никто из представителей исполнительной власти края не пришел на обсуждении этого вопроса.
Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Александр Усс на сессии 22 декабря подверг жесткой критике чиновников за пассивное отношение к теме ЖКХ.
Депутаты на сессии приняли постановление «О мерах по защите интересов населения в сфере
«Там ставились вопросы, связанные со скорейшим утверждением схемы теплоснабжения Красноярска, созданием единого
Для решения проблемы Заксобрание приняло новое постановление, в котором правительству края предлагается в 2017 году разработать стратегию развития теплоэнергетики региона на средне- и долгосрочный периоды, предусмотреть повышение экологической безопасности теплоснабжения, разработать программу реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, обеспечить скорейшее принятие схемы теплоснабжения Красноярска, создать единый
Александр Усс поддержал коллегу и отметил, что никто из представителей исполнительной власти не пришел на обсуждении этого вопроса. «Такого хамского отношения к важнейшему вопросу, касающемуся миллионного города, я давно не видел, — высказался спикер ЗС, попросив зафиксировать его слова в протоколе. — При таком отношении немудрено, что мы вынуждены констатировать неудовлетворительное отношение к этой резолюции».
«Власть не может плестись в хвосте решений, которой принимают в этой сфере крупные
Он предложил перенести обсуждение этого на январскую сессию, попросив руководство края «принять меры дисциплинарного воздействия к должностным лицам, не обеспечившим надлежащего выполнения совместно принятого документа». Депутаты проголосовали за принятие постановления и запланировали в январе заслушать отчет правительства о выполнении предыдущего постановления.