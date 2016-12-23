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07:13 (мск), источник: Интерфакс

Представитель Трампа истолковал его слова о наращивании ядерного потенциала США

Оказалось, что Трамп подразумевал важность принципа нераспространения ядерного оружия.

Источник: Reuters

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU — Когда избранный президент США Дональд Трамп говорил о важности наращивания ядерного потенциала Соединенных Штатов, он имел в виду необходимость сохранения режима нераспространения, заявил журналистам представитель Трампа Джейсон Миллер.

Это словам относились к угрозе ядерного распространения, особенно среди террористических организаций и нестабильных и мошеннических режимов.
Джейсон Миллерпредставитель Трампа
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Ранее Трамп написал в своем твиттере, что «США должны в значительной степени усиливать и расширять свои ядерные возможности до того времени, пока мир не поймет, что такое ядерные боеголовки».

Наблюдатели обратили внимание, что это неожиданное, как считают они, заявление последовало за выступлением президента РФ Владимира Путина на коллегии минобороны во вторник, где он сказал: «В 2016 году был продолжен курс на модернизацию армии и флота. Ритмично, в соответствии с графиком шло их переоснащение. На должном уровне поддерживалось состояние ядерной триады, которая играет ключевую роль в сохранении стратегического паритета».

Между США и Россией до 2021 года продолжает действовать договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, который после этого может быть продлен еще на пять лет.

Комментарии
5
Владимир Пацак
Давно пытаюсь это донести, и что самое главное, что кислых рож в самой америке не меньше чем в гейропе?! Это говорит о том , что лгбт всего мира понесут потери от руководства Трампа. Я давно подозревал, что Киллари Хлинтон отъявленная лесбиянка, поэтому примак Билл и бегал по бабам? Ведь Билл не Клинтон это фамилия Киллари...
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А Б
Итак, Трамп ещё не вступил официально в должность президента, но уже начинает делать заявления, по сути противоречащие его риторике в ходе предвыборной компании. Цитата: «США должны в значительной степени усиливать и расширять свои ядерные возможности до того времени, пока мир не поймет, что такое ядерные боеголовки». Интересно, сколько же нужно ещё произвести этих боеголовок, чтобы мир понял, что это такое. Ещё более интересно, что сейчас начнут говорить трампофилы и трамполюбы, в том числе и в Госдуме, которые аплодисментами встретили сообщение о его избрании.
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Юрий Викторович
Дружбы ожидать не стоит, а наглости может быть поменьше
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