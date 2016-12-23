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07:55 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко и Кононеко приезжали ночью в СБУ из-за допроса Онищенко — СМИ

Как сообщают источники в спецслужбах, визит главы государства в СБУ напрямую был связан с предстоящим допросом беглого нардепа Александра Онищенко Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и замглавы фракции ББП Игорь Кононенко действительно приезжали в Службу безопасности Украины в ночь с 21 на 22 декабря, сообщает «Страна» со ссылкой на источник в спецслужбах.

Информация о том, что Порошенко и Кононенко приезжали ночью в СБУ, появилась поздно вечером в среду.

Как отмечается, визит напрямую был связан с предстоящим допросом беглого нардепа Александра Онищенко Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

Накануне заместитель главы САП Владимир Кривенко сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура допросила Онищенко.

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Ранее народный депутат Александр Онищенко обвинил Администрацию президента Петра Порошенко в подкупе парламентариев. По его словам, Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.

Напомним, Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания «газовой схемы». Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

На заседании Верховной Рады 5 июля народные депутаты лишили Александра Онищенко депутатского иммунитета и дали согласие на его арест. Сам Онищенко покинул территорию Украины еще до голосования в парламенте за снятие с него депутатской неприкосновенности.

По данному делу задержаны 12 подозреваемых. Десяти подозреваемым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Суммарный размер залога составляет более 1 млрд грн.

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