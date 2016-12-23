Порошенко и Кононеко приезжали ночью в СБУ из-за допроса Онищенко — СМИ

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и замглавы фракции ББП Игорь Кононенко действительно приезжали в Службу безопасности Украины в ночь с 21 на 22 декабря, сообщает «Страна» со ссылкой на источник в спецслужбах.

Информация о том, что Порошенко и Кононенко приезжали ночью в СБУ, появилась поздно вечером в среду.

Как отмечается, визит напрямую был связан с предстоящим допросом беглого нардепа Александра Онищенко Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

Накануне заместитель главы САП Владимир Кривенко сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура допросила Онищенко.