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07:09 (мск), источник: AmurMedia.ru

Губернатор Хабаровского края дал своим министрам указания, как надо работать со СМИ

Не сидеть в кабинетах и на заседаниях, а постоянно общаться с журналистами и рассказывать о своей работе.

Источник: khabkrai.ru

Хабаровск, 23 декабря, AmurMedia.

Глава региона дал членам краевого правительства рекомендации по работе со средствами массовой информации. Надо самим министрам ходить и рассказывать о своей работе, слушать и отвечать на вопросы, сообщил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на итоговой пресс-конференции, передает ИА AmurMedia.

Журналистка одного из местных СМИ прямо спросила, как губернатор относится к критике, и есть ли зависимость между критическими материалами и субсидией из краевого бюджета, выдаваемой на поддержку масс-медиа.

Тема главу региона взволновала.

— Я всегда говорю, что критика должна быть конструктивной. Не покупной, не заказной, а конструктивной. Это нам помогает делать работу над ошибками, мы ведь тоже ошибаемся. И я политику веду в крае с правительством, со своими заместителями, что мы должны реагировать правильно на критические замечания, — сказал Вячеслав Шпорт. — У меня каждый день утром информационная картина дня, где есть положительные вещи и критические. По критическим я каждый день без всякой электроники просто беру вырезаю и там пишу, товарищ, там, к примеру, Александр Борисович, прошу принять меры реагирования и мне доложить в течение дня. Зачем нам слащавые статьи нужны? Они могут потом завести, как Сусанин. Я же не могу все увидеть из кабинета или пока езжу по краю. Вы (журналисты — прим. редакции) делаете важную работу, когда выявляете различные факты, а мы должны на них оперативно реагировать. Поэтому я и говорю своим, если вы не хотите получать критических замечаний, вы сами ходите и рассказывайте, что вы делаете. Никому не запрещаю, наоборот, некоторых выгнать не могу на какое-нибудь там интервью.

Затем Вячеслав Шпорт прямо рекомендовал своим министрам, как надо работать со СМИ.

— Собирайте прессу, министры, делайте политобзорные сообщения, слушайте, что вам зададут. Может быть, меньше в газете появится, но если появилось, вы не обессудьте, — призвал коллег по правительству губернатор. — У нас есть выговор, есть порицание руководителей, которые не реагируют как раз на критические замечания. Точно скажу, что не было такого, чтобы я хоть раз кому-то сказал, кто критику напишет, не давать субсидию. Это просто смешно! Поэтому пишите хорошие вещи золотым пером, а мы будем стараться, чтоб вы побольше писали хорошего.

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