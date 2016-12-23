Губернатор Хабаровского края дал своим министрам указания, как надо работать со СМИ

Хабаровск, 23 декабря, AmurMedia.

Глава региона дал членам краевого правительства рекомендации по работе со средствами массовой информации. Надо самим министрам ходить и рассказывать о своей работе, слушать и отвечать на вопросы, сообщил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на итоговой пресс-конференции, передает ИА AmurMedia.

Журналистка одного из местных СМИ прямо спросила, как губернатор относится к критике, и есть ли зависимость между критическими материалами и субсидией из краевого бюджета, выдаваемой на поддержку масс-медиа.

Тема главу региона взволновала.

— Я всегда говорю, что критика должна быть конструктивной. Не покупной, не заказной, а конструктивной. Это нам помогает делать работу над ошибками, мы ведь тоже ошибаемся. И я политику веду в крае с правительством, со своими заместителями, что мы должны реагировать правильно на критические замечания, — сказал Вячеслав Шпорт. — У меня каждый день утром информационная картина дня, где есть положительные вещи и критические. По критическим я каждый день без всякой электроники просто беру вырезаю и там пишу, товарищ, там, к примеру, Александр Борисович, прошу принять меры реагирования и мне доложить в течение дня. Зачем нам слащавые статьи нужны? Они могут потом завести, как Сусанин. Я же не могу все увидеть из кабинета или пока езжу по краю. Вы (журналисты — прим. редакции) делаете важную работу, когда выявляете различные факты, а мы должны на них оперативно реагировать. Поэтому я и говорю своим, если вы не хотите получать критических замечаний, вы сами ходите и рассказывайте, что вы делаете. Никому не запрещаю, наоборот, некоторых выгнать не могу на какое-нибудь там интервью.

Затем Вячеслав Шпорт прямо рекомендовал своим министрам, как надо работать со СМИ.