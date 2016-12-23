Губернатор поблагодарил пермских строителей за работу

Обращаясь к собравшимся, глава региона особо отметил успехи строителей, благодаря которым край продолжает удерживать позиции по вводу построенного жилья. Окончательные итоги подведут в январе.
По состоянию на 1 ноября 2016 года в крае введены в эксплуатацию более 700 тыс кв. м. жилья: за 10 месяцев более чем в три раза увеличили свои результаты по сравнению с прошлым годом Березники, в два раза — Губаха и Карагайский район. Серьезно подтянулись Кунгур, Соликамск, Очерский район.
«Важно, что нам удалось значительно увеличить объемы введенного жилья эконом-класса. По итогам года порядка 70% придется на жилье доступного ценового уровня. В этом году долгожданное новоселье справили переселенцы из зоны техногенной аварии в Березниках. Свои жилищные условия улучшили свыше 600 молодых семей, примерно половина из которых — многодетные семьи. Мы по-прежнему удерживаем позиции лидера среди субъектов Приволжского округа по количеству предоставленных земельных участков многодетным семьям: уступаем только Татарстану», — подчеркнул губернатор.