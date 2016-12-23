Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
5 психических болезней из русских сказок
Внук Сталина умер на улице
Трамп высказался об убийстве российского посла
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Кто стоял за убийством российского посла на самом деле. Мнение
Подробности расставания Бузовой и Тарасова
Гей-паре, состоящей из отца и сына, разрешили пожениться
Известная актриса сломала руки, упав перед театром
Генпрокуратуре Украины разрешили обыскать дом Путина – СМИ
В ЕС перебрасывают тысячи танков: СМИ о причинах
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
13Конкурс «Мисс мира — 2016»
13Убит посол России в Турции
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
08:37 (мск), источник: Forbes

Отказавшихся голосовать за Клинтон выборщиков оштрафуют

В Вашингтоне четырех выборщиков, которые отказались голосовать за бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, оштрафовали на $1000, сообщает AP со ссылкой на Госдеп США.

Источник: Reuters

Как уточнил Дэвид Аммонс, представитель госсекретаря штата Ким Вайман, указанные выборщики должны внести сумму в течение двух месяцев, иначе ведомство обратится в суд. Он назвал таких выборщиков «недобросовестными».

Читайте также
Представитель Трампа истолковал его слова о наращивании ядерного потенциала США

Агентство поясняет, что выборщики подписывают обязательство, что будут голосовать за выдвинутого партией кандидата в президенты и вице-президенты.

Однако в день голосования коллегии из 12 выборщиков от штата Клинтон поддержали восемь человек.

Всего по результатам голосования из 538 человек семь выборщиков отдали голоса не за победителя в своем штате, а за иного кандидата. Это стало рекордом с 1836 года. Тогда 23 члена коллегии поменяли свое решение.

Таким образом, всего четверо «недобросовестных» выборщиков представляли штат Вашингтон, где победила Клинтон.

Трое из них голосовали за экс-госсекретаря Колина Пауэлла, четвертый — за индейского старейшину по имени Африканский Орел Веры.

В штате Гавайи выборщик проголосовал за Берни Сандерса вместо Клинтон.

Ранее стало известно, что Клинтон обошла избранного президента США Дональда Трампа почти на 3 млн голосов.

Комментарии
8
александр зыков
Театр абсурда , зрители ушли , спектакль продолжается ...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
А Б
Внимательно изучите правила и порядок голосования на выборах президента США и Вам станет понятно.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
дядя Коля
А Б , ты сам понял , что ляпнул не подумавши ?.....Пора тебе на покой , шарики за ролики в твоей головушке.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Выборы в США: Трамп набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков
© Ньюстюб
10 женщин, которым российские миллиардеры доверяют свои деньги
Алеппо полностью освобожден от боевиков
Израильская фармкомпания призналась в подкупе чиновников в РФ
Госдеп назвал армию США лучшей за всю историю человечества
Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени
Акушерок собрались приравнять к врачам
Барда Новикова обвинили в мошенничестве на 36 миллионов рублей
Спорт
Игра на унижение. Как закончился суд над российским биатлоном Фамилии подозреваемых в секрете, а СБР отказывается от турниров ради спасения команды и сохранения олимпийских перспектив
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Города России с самым доступным жильем
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
В Москве заменят все старые лифты
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Попмеханика
Восковая депиляция в видеосъёмке 28 тысяч кадров в секунду
10 последствий вымирания пчёл
Разрушенный землетрясением старинный город, снятый дроном
Яд кораллового полоза вызывает мучительную смерть
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь