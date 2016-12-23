Отказавшихся голосовать за Клинтон выборщиков оштрафуют
В Вашингтоне четырех выборщиков, которые отказались голосовать за бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, оштрафовали на $1000, сообщает AP со ссылкой на Госдеп США.
В Вашингтоне четырех выборщиков, которые отказались голосовать за бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, оштрафовали на $1000, сообщает AP со ссылкой на Госдеп США.
Как уточнил Дэвид Аммонс, представитель госсекретаря штата Ким Вайман, указанные выборщики должны внести сумму в течение двух месяцев, иначе ведомство обратится в суд. Он назвал таких выборщиков «недобросовестными».
Агентство поясняет, что выборщики подписывают обязательство, что будут голосовать за выдвинутого партией кандидата в президенты и
Однако в день голосования коллегии из 12 выборщиков от штата Клинтон поддержали восемь человек.
Всего по результатам голосования из 538 человек семь выборщиков отдали голоса не за победителя в своем штате, а за иного кандидата. Это стало рекордом с 1836 года. Тогда 23 члена коллегии поменяли свое решение.
Таким образом, всего четверо «недобросовестных» выборщиков представляли штат Вашингтон, где победила Клинтон.
Трое из них голосовали за
В штате Гавайи выборщик проголосовал за Берни Сандерса вместо Клинтон.
Ранее стало известно, что Клинтон обошла избранного президента США Дональда Трампа почти на 3 млн голосов.