Отказавшихся голосовать за Клинтон выборщиков оштрафуют

Как уточнил Дэвид Аммонс, представитель госсекретаря штата Ким Вайман, указанные выборщики должны внести сумму в течение двух месяцев, иначе ведомство обратится в суд. Он назвал таких выборщиков «недобросовестными».

Агентство поясняет, что выборщики подписывают обязательство, что будут голосовать за выдвинутого партией кандидата в президенты и вице-президенты.

Однако в день голосования коллегии из 12 выборщиков от штата Клинтон поддержали восемь человек.

Всего по результатам голосования из 538 человек семь выборщиков отдали голоса не за победителя в своем штате, а за иного кандидата. Это стало рекордом с 1836 года. Тогда 23 члена коллегии поменяли свое решение.