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08:41 (мск), источник: Интерфакс

Немецкая полиция задержала двоих по подозрению в подготовке теракта

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU — Полиция германского города Дуйсбурга (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) задержала двух человек, подозреваемых в подготовке террористического акта.

Источник: Reuters

В заявлении местной полиции говорится, что подозреваемые планировали осуществить теракт в торговом центре города Оберхаузена, они были задержаны полицейским патрулем, одетым в гражданское.

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Задержанными являются братья 28 и 31 года, оба — выходцы из Косова. В ходе расследования полиция выясняет, «как далеко зашла подготовка» к теракту и были ли к ней привлечены другие лица.

Германская полиция находится в состоянии повышенной готовности после теракта 19 декабря, когда тяжелый грузовик протаранил людей на рождественской ярмарке в Берлине, жертвами этого теракта стали 12 человек.

Спецслужбы страны ведут активный розыск предполагаемого преступника, которым на данный момент считается тунисец Анис Амри, чьи документы и отпечатки пальцев были найдены в кабине совершившего наезд грузовика.

Представитель федеральной прокуратуры заявила, что на этом основании был сделан вывод, что «Амри управлял грузовиком».

После приезда в Германию А. Амри некоторое время проживал в земле Северный Рейн-Вестфалия.

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