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08:04 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Минюст лишили функций проверки госорганов и учреждений

Как пояснил заместитель министра юстиции Павел Мороз, отмененные полномочия являлись пережитком прошлого и могли «нести в себе коррупционные риски и лишнюю нагрузку на субъекты проверки».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 23 дек —РИА Новости Украина. Кабинет министров внес изменения в положение о Министерстве юстиции, исключив из списка его полномочий проведение проверок состояния деятельности министерств, органов исполнительной власти, местных госадминистраций, госпредприятий, учреждений и организаций. Об этом заявил заместитель министра юстиции Павел Мороз, сообщает «Укринформ».

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«Минюст отказался от функций проверок министерств, государственных предприятий и организаций, а также других учреждений. Такое решение обусловлено тем, что данные полномочия являются пережитком прошлого, несвойственные для нашего ведомства, и могут нести в себе коррупционные риски и лишнюю нагрузку на субъекты проверки», — сказал Мороз.

Кроме того, в соответствии с принятым постановлением Министерство юстиции утратило полномочия проверять учебные учреждения по вопросам правового образования населения и высшие учебные заведения, готовящие юристов.

При этом Мороз проинформировал о принятии Верховной Радой Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины» (№ 5368), которым срок внесения изменений в уставы общественных объединений были продлены еще на полгода, фактически до 1 июля.

Ранее в Минюсте заявили, что в Украине разработана концепция антикоррупционных судов.

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