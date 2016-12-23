Сегодня в Новороссийске выберут мэра
На пост градоначальника претендуют три кандидата — управленец Александр Вертеба, исполняющий обязанности мэра Игорь Дяченко и
На пост градоначальника претендуют три кандидата — управленец Александр Вертеба, исполняющий обязанности мэра Игорь Дяченко и
В Новороссийске сегодня выберут мэра. Изначально в гонке за кресло градоначальника участвовали 16 кандидатов. Конкурсная комиссия отобрала из них троих — управленца Александра Вертебу, исполняющего обязанности мэра Игоря Дяченко и